La mythique Badhütte de Rorschach part en fumée

La célèbre Badhütte de Rorschach (SG) a pris feu tôt lundi matin. La cabane flottante centenaire située sur le lac de Constance était déjà entièrement en flammes lorsque les forces d'intervention sont arrivées sur place.

Les flammes ont complètement détruit le bâtiment historique. ATS

Keystone-SDA, alfa, ats ATS

Lundi, peu avant 3h30, la centrale d'appels d'urgence du canton de Saint-Gall a reçu un message indiquant que la Badhütte située dans le lac de Constance, devant la Thurgauserstrasse, était en feu. Les premiers secours ont trouvé le bâtiment entièrement en proie aux flammes.

Les pompiers, mobilisés en grand nombre, ont réussi à contenir les flammes, mais la Badhütte a subi un dommage total, indique la police saint-galloise dans un communiqué. Selon l'état actuel des connaissances, il n'y a pas eu de blessés.

Selon un porte-parole de la police, interrogé par Keystone-ATS, il faut encore éteindre les braises. Ce n'est pas facile, car la cabine est construite sur des pilotis dans le lac et est entourée d'échafaudages. Les pompiers doivent mettre en place une plateforme flottante.

Le bâtiment menace de s'effondrer. Il doit être sécurité pour permettre aux experts d'y pénétrer afin de déterminer les causes du sinistre, a précisé le porte-parole. Lundi matin, on ignorait encore s'il y avait un lien entre les travaux de construction sur la cabane et l'incendie.

Bâtiment datant de 1924

Le centre de compétence Forensik de la police cantonale de Saint-Gall a été chargé par le ministère public du canton de déterminer les causes de l'incendie.

Outre plusieurs patrouilles et spécialistes de la police cantonale de Saint-Gall, les pompiers locaux, le service de sauvetage du lac ainsi que le service de secours appelé à titre préventif ont été mobilisés.

La Badhütte Rorschach a été construite en 1924 et, selon son site Internet, elle est « la seule construction de ce type qui subsiste sur la rive suisse du lac de Constance ». Elle a été utilisée en dernier lieu comme piscine, mais aussi comme restaurant.