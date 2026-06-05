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Fuite d'air dans un module russe La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale

Basile Mermoud

5.6.2026

Plusieurs astronautes, dont la Française Sophie Adenot, ont quitté vendredi temporairement la Station spatiale internationale (ISS) pour se mettre à l'abri dans leur vaisseau y étant attaché, le temps que l'agence spatiale russe Roscomos mène des réparations sur une leurs structures, a fait savoir la Nasa.

Il était planifié que la Station spatiale internationale (ISS, selon son acronyme anglais), «l’objet le plus cher jamais créé par les humains, de l’ordre de 150 milliards», soit désorbitée en 2031.
Il était planifié que la Station spatiale internationale (ISS, selon son acronyme anglais), «l’objet le plus cher jamais créé par les humains, de l’ordre de 150 milliards», soit désorbitée en 2031.
imago stock&people

Keystone-ATS

05.06.2026, 16:48

05.06.2026, 16:49

«A la suite de nouvelles fuites» détectées sur une portion du module russe Zvezda de l'ISS, l'agence «Roscosmos a décidé de procéder à une opération de réparation plus étendue le vendredi 5 juin», a expliqué une porte-parole de la Nasa sur X.

Le module de service russe Zvezda, où la fuite s’est déclenchée (archives). 
Le module de service russe Zvezda, où la fuite s’est déclenchée (archives). 
IMAGO/ABACAPRESS

«Par excès de prudence, la Nasa a demandé aux quatre membres de l'équipage SpaceX Crew-12 de l'agence ainsi qu'à l'astronaute de la Nasa Chris Williams d'adopter une posture de sécurité renforcée à bord du vaisseau Dragon pendant la durée des réparations», a-t-elle ajouté.

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