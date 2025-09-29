La navigation sur le lac de Lugano est revenue lundi à la normale, après plusieurs jours de restrictions dans le bassin sud. Le passage des bateaux sous le pont du barrage de Melide est à nouveau possible.

Le niveau des eaux dans le bassin sud du lac de Lugano permet à nouveau le passage des bateaux sous le barrage de Melide (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Tous les bateaux ont repris leur service lundi matin, également dans le bassin sud du lac, selon la Société de navigation du lac de Lugano (SNL). Les abondantes précipitations qui se sont abattues sur le sud des Alpes avaient provoqué une forte hausse du niveau des eaux.

Depuis jeudi, la plupart des liaisons dans le bassin sud avaient été suspendues. Le niveau élevé du lac empêchait le passage des embarcations sous le barrage de Melide.

Province de Côme très touchée

Les intempéries en début de semaine dernière ont causé d'importants dégâts dans la province de Côme (I). Selon le ministre italien des Infrastructures Matteo Salvini, ils devraient dépasser les 100 millions d'euros, rapporte l'agence italienne Ansa.

Lundi matin, M. Salvini s'est rendu à la préfecture de Côme où il a notamment rencontré des représentants des autorités locales. Il est urgent de se prémunir contre de nouvelles intempéries, a déclaré M. Salvini, qui entend s'engager à Rome en faveur de la région du lac de Côme.

Pour rappel, en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le nord de l'Italie, les pompiers de Lombardie sont intervenus plus de 650 fois lundi dernier. De nombreuses routes étaient inondées. Le trafic ferroviaire a également été touché, avec une interruption de la ligne Chiasso-Milan.