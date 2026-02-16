  1. Clients Privés
Neige fraîche et tempête Risque d'avalanches spontanées: situation critique en Suisse 

ATS

16.2.2026 - 10:57

La situation avalancheuse en Suisse devrait rester critique jusqu'à mercredi. Selon les informations communiquées lundi par l'Institut pour l'étude de la neige (WSL), les avalanches spontanées et de grande taille pourraient se produire au Nord des Alpes et en Valais.

De nombreuses avalanches pourraient se produire, en particulier dans les stations alpines de sports d'hiver.
De nombreuses avalanches pourraient se produire, en particulier dans les stations alpines de sports d'hiver.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 10:57

16.02.2026, 11:04

Selon le dernier bulletin, de nombreuses avalanches pourraient se produire, en particulier dans les stations alpines de sports d'hiver. En dehors des pistes sécurisées, les conditions d'enneigement sont dangereuses. Certaines voies de circulation exposées sont également menacées.

«Jusqu'à nouvel avis». Une cinquantaine d'habitants tenus d'évacuer vers La Fouly

«Jusqu'à nouvel avis»Une cinquantaine d'habitants tenus d'évacuer vers La Fouly

La neige fraîche et la tempête ont entraîné la formation de nombreuses congères au nord des Alpes et en Valais. Dans la neige fraîche et les congères, les avalanches peuvent être facilement déclenchées voire se produire spontanément, indique le bulletin. Si des couches de neige plus profondes sont emportées, les avalanches peuvent atteindre une taille considérable.

Le danger d'avalanche est marqué sur tout le sud du pays.
Le danger d'avalanche est marqué sur tout le sud du pays.
MétéoSuisse/ Carte des dangers à 10h50 ce lundi

D'importantes avalanches sont attendues principalement sur la crête nord des Alpes et en Valais. Lundi matin, une avalanche s'est déjà produite près de Goppenstein (VS), entraînant une interruption du trafic ferroviaire sur la ligne entre Brigue (VS) et Frutigen (BE).

Des avalanches de taille moyenne à importante pourraient également se produire dans les Grisons et au Tessin.

Cinq blessés. Une avalanche fait dérailler un train en Valais

Cinq blessésUne avalanche fait dérailler un train en Valais

Dans la nuit de dimanche à lundi, la limite des chutes de neige s'est relevée pour se situer à 1000 mètres environ lundi. Il continue de neiger abondamment au Nord des Alpes et en Valais. Le Tessin a lui été un peu moins enneigé. À noter également que les vents sont modérés à tempétueux.

La situation avalancheuse reste critique

L'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) prévoit que le danger d'avalanche continuera d'augmenter mardi. Le niveau de danger 4 (fort) devrait s'étendre à l'ensemble du canton des Grisons.

Au nord de la crête alpine et en Valais, de grandes avalanches devraient encore être possibles mardi. Des avalanches moyennes à grandes pourraient se produire dans les Grisons.

Selon le bulletin, les précipitations devraient s'atténuer mardi soir. Le danger d'avalanche devrait donc diminuer quelque peu mercredi, mais demeure marqué.

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

16.02.2026

