Une Nicaraguayenne élue Miss Univers, la Suisse et la France hors-jeu

La Nicaraguayenne Sheynnis Palacios a été élue samedi plus belle femme du monde lors du 72e concours de Miss Univers, au Salvador, qui incluait pour la première fois des mères et deux candidates transgenres.

C'est la première victoire du Nicaragua à ce concours. La Thaïlandaise a été élue première dauphine et l'Australienne Moraya Wilson est arrivée troisième.

Sheynnis Palacios, 23 ans, a reçu la couronne de l'Américaine R'Bonney Gabriel, Miss Univers 2022.

La plus belle femme du monde, qui s'est imposée face aux 83 autres participantes qui ont défilé en maillot de bain, en robe de soirée et en costume traditionnel a estimé que l'humilité et la gratitude sont ses principales qualités.

La candidate du Nicaragua a souligné, en répondant à la dernière question du jury, l'importance de l'égalité salariale pour les femmes pour qu'elles puissent «travailler dans n'importe quel domaine».

«Il n'y a pas de limite pour les femmes», a-t-elle affirmé.

Lorena Santen en garde suisse à paillettes

Malgré sa prestation dans un costume original rappelant l'uniforme des gardes suisses du Vatican, la candidate helvétique Lorena Santen est vite sortie du concours.

Miss Univers Suisse, Lorena Santen, défile lors du gala du costume typique de Miss Univers 2023, au gymnase national de San Salvador, El Salvador, le 16 novembre 2023. KEYSTONE

Miss France 2022, Diane Leyre, ne fait pas non plus partie des vingt finalistes. «C'est pas pour nous cette année. J'ai donné le meilleur de moi-même», a déclaré sur Instagram la Française de 26 ans.

Miss France Diane Leyre participe au concours de costumes nationaux lors du concours de beauté Miss Univers à San Salvador, jeudi 16 novembre 2023. (AP Photo/Moises Castillo) KEYSTONE

La Colombienne Maria Camila Avella, 28 ans, et Michelle Cohn, du Guatemala, étaient les deux premières mères à participer à ce concours. La première a réussi à faire partie des cinq finalistes de ce concours que les organisateurs ont dit souhaiter plus ouvert.

La représentante du Portugal, Marina Machete, une femme transgenre, et la Népalaise Jane Garret, première candidate à la silhouette ronde à participer Miss Univers, se sont également classées parmi les 20 premières.

La finaliste du Top 20, Miss Portugal Marina Machete, réagit lors de la cérémonie de couronnement de Miss Univers à San Salvador, au Salvador, le 18 novembre 2023. Miss Nicaragua Sheynnis Palacios est devenue la première Américaine centrale à remporter le concours, succédant à R'Bonney Gabriel des États-Unis. EPA/Rodrigo Sura KEYSTONE

L'élection s'est déroulée dans l'ouest de la capitale, en présence du président du Salvador, Nayib Bukele.

Les organisateurs ont annoncé que la prochaine édition se tiendrait au Mexique.

AFP