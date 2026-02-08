Un tribunal iranien a condamné la lauréate du prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, à six ans de prison, a indiqué son avocat à l'AFP dimanche. La militante de droits de l'homme n'osera également pas quitter son pays durant deux ans.

Keystone-SDA ATS

«Elle a été condamnée à six ans de prison pour rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes», a déclaré son avocat, Mostafa Nili, ajoutant qu'elle avait également écopé d'une interdiction de quitter le pays pendant deux ans.

La militante des droits humains, détenue depuis décembre, a été condamnée dans une autre affaire à un an et demi de prison pour «activités de propagande» et à deux ans d'exil dans la ville de Khosf, dans la province orientale du Khorassan du Sud, a précisé l'avocat. Selon la loi iranienne, les peines de prison sont non cumulables.

Mauvaise santé

M. Nili a toutefois exprimé l'espoir que, en raison du mauvais état de santé de Mme Mohammadi, elle puisse être temporairement «libérée sous caution pour être soignée». Il a également précisé que le verdict n'était pas définitif et pouvait faire l'objet d'un appel.

Ces 25 dernières années, Mme Mohammadi a été à plusieurs reprises jugée et emprisonnée pour son engagement contre la peine de mort en Iran et le code vestimentaire strict pour les femmes.

Elle a passé une grande partie de la dernière décennie derrière les barreaux et n'a pas vu ses deux enfants, qui vivent à Paris, depuis 2015.

En décembre 2024, elle avait été libérée pendant trois semaines pour raisons médicales, liées à «son état physique après l'ablation d'une tumeur et une greffe osseuse», selon son avocat.

Même derrière les barreaux, la lauréate du prix Nobel n'est pas restée silencieuse, organisant des manifestations dans la cour de prison et menant des grèves de la faim, et s'est illustrée en défendant les droits des prisonniers politiques.

Née en 1972 à Zanjan, dans le nord-ouest de l'Iran, Narges Mohammadi a fait des études en physique avant de devenir ingénieure. Elle s'est lancée parallèlement dans le journalisme au sein de journaux réformateurs.