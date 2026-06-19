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Et cela ne fait que débuter... La nuit a été suffocante par endroits en Suisse

ATS

19.6.2026 - 08:22

La nuit dernière fut tropicale en plusieurs endroits de Suisse. C'est-à-dire que la température n'y est pas descendue en dessous de 20 degrés durant la nuit de jeudi à vendredi. Et les 30 degrés seront largement dépassés dans la journée.

La nuit dernière fut tropicale en plusieurs endroits de Suisse (photo d'illustration).
La nuit dernière fut tropicale en plusieurs endroits de Suisse (photo d'illustration).
ats

Keystone-SDA

19.06.2026, 08:22

19.06.2026, 08:46

Le mercure n'est pas descendu sous 23,2 degrés la nuit dernière à Bâle, l'endroit le plus tempéré de Suisse, écrit MétéoNews sur son site internet. Sinon la nuit fut tropicale dans le Bas-Valais (21,1 au Bouveret et 20,9 à Evionnaz) et à Lausanne (21,6). Ailleurs en Suisse romande, il a aussi fait 20,5 degrés au plus bas de la nuit à Fahy (JU) et 20,1 à Neuchâtel.

Cette journée de vendredi s'annonce caniculaire en Suisse avec des valeurs supérieures à 30 degrés, ajoute MétéoNews. Et cela ne fait que commencer. L'institut météorologique prévoit une dizaine de jours semblables, avec des orages à la clef.

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