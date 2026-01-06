  1. Clients Privés
Brrr La Suisse a vécu sa nuit la plus froide de l'hiver

ATS

6.1.2026 - 09:37

La nuit de lundi à mardi a été globalement la plus froide de l'hiver en Suisse. Le service météorologique Meteonews l'explique sur le réseau social X par un ciel généralement dégagé et l'arrivée d'air polaire.

La nuit dernière a été la plus froide de l'hiver (Archives).
La nuit dernière a été la plus froide de l'hiver (Archives).
ATS

Keystone-SDA

06.01.2026, 09:37

06.01.2026, 09:56

Il a fait en moyenne sur le Plateau -10 degrés, selon Meteonews. La Brévine (NE), surnommée la «Sibérie suisse», n'a toutefois pas atteint les -30,3 degrés constatés la veille, record de l'hiver. A 08h00 mardi, il y faisait -23 degrés, selon Meteonews. Non loin, au Locle, dans le Jura neuchâtelois, le mercure est descendu à -18,3.

Des températures négatives sont attendues tout au long de la journée. Au sud des Alpes cependant, les températures resteront positives. Grâce au foehn elles atteindront 6 degrés, selon Meteonews.

