L'importante panne informatique ayant perturbé les CFF mardi matin est en grande partie résolue. Les systèmes fonctionnent à nouveau, avec parfois encore quelques restrictions, annonce la compagnie à midi.

La panne a eu quelques conséquences sur le trafic ferroviaire (image d'illustration). sda

ATS

L'information à la clientèle dans les gares et le trafic ferroviaire se stabilise, même si quelques retards résiduels subsistent, indiquent les CFF dans une mise à jour publiée vers 12h00. La situation devrait revenir à la normale dans le courant de l'après-midi.

La panne a eu quelques conséquences sur le trafic ferroviaire. Au Tessin, la compagnie a dû redémarrer le trafic régional après un arrêt. Les trains entre Berne et Olten (SO) ont eux été déviés de la nouvelle ligne vers la ligne principale, avec des retards allant jusqu'à 60 minutes à la clé. En Suisse romande, la panne a provoqué quelques retards isolés dans la circulation des trains.

Travaux sur un logiciel

Les CFF étaient confrontés à d'importantes perturbations informatiques depuis 10h00 environ. Des travaux sur un logiciel de télécommunication seraient à l'origine de la panne.

Comme l'ont signalé des clients, il n'était plus possible d'acheter des billets. Dans les gares, les panneaux d'affichage sont tombés en panne. La plateforme d'information présentant la situation du service et les perturbations n'était pas non plus consultable.

La recherche de correspondances était également impossible mardi matin, aussi bien sur l'application que sur le site internet des CFF. L'horaire en ligne était aussi hors service. Les systèmes de sécurité n'ont pas été concernés par la perturbation et la sécurité a été garantie à tout instant, affirme la compagnie.

om, ats