Le pape François est décédé lundi à 88 ans.Voici quelques chiffres marquants de l'histoire de la papauté:

- 266: nombre de papes depuis l'apôtre Pierre, au Ier siècle. Le successeur de François sera ainsi le 267e pape de l'Histoire.

- 50 millions: nombre total d'abonnés sur les neuf comptes X (ex-Twitter) du pape en différentes langues, dont un million en latin. Il possède par ailleurs 9,9 millions d'abonnés sur Instagram.

- 1,406 milliard: le nombre de fidèles revendiqués en 2025 par l'Eglise catholique dans le monde, dont le pape est le chef spirituel.

- 80 ans: âge limite à partir duquel un cardinal n'est plus électeur au conclave, un âge fixé par Paul VI en 1970.

- 31 ans: la durée du pontificat de Pie IX, l'Italien Giovanni Maria Mastai Ferretti, le plus long de l'Histoire, même si la tradition attribue ce record au tout premier pape, l'apôtre Pierre. En deuxième position, on retrouve Jean Paul II avec 26 ans (1978-2005) puis Léon XIII avec 25 ans (1878-1903).

- 33 jours: durée du pontificat le plus court de l'Histoire contemporaine, celui de l'Italien Albino Luciani, alias Jean Paul Ier, décédé en septembre 1978 à l'âge de 65 ans. Surnommé «le pape au sourire», le patriarche de Venise, béatifié en 2022, avait été retrouvé mort sur son lit, et les circonstances floues entourant sa mort ont alimenté diverses théories.

- 93 ans: âge de Léon XIII à son décès en 1903, faisant de lui le pape le plus âgé de l'Histoire moderne. Benoît XVI, décédé à 95 ans fin 2022, n'était plus en fonction puisqu'il avait renoncé à sa charge en 2013.

- 12 ans: âge estimé de Benoît IX, considéré comme l'un des plus jeunes de l'Histoire avec Jean XII, au début de son premier pontificat en l'an 1032. Il régna à trois reprises.

- 129: nombre de pays visités par Jean Paul II au cours de 104 voyages à l'étranger, un record absolu. François, lui, est le pape le plus âgé à avoir voyagé en exercice.

- 2 ans et 9 mois: durée du conclave le plus long de l'Histoire. Il débuta en 1268 à Viterbe, dans le centre de l'Italie, et se conclut en 1271 avec l'élection de Grégoire X. A l'inverse, le conclave le plus court eut lieu en 1939, avec l'élection de Pie XII en à peine 24 heures.

- 1929: la date de création de l'Etat du Vatican, le 11 février, avec la signature des accords du Latran entre le pape Pie XI et le dictateur italien Benito Mussolini.

- 44 hectares: la superficie du Vatican, le plus petit pays du monde, situé au coeur de Rome.