La présidente-directrice du Louvre, Laurence des Cars, a confirmé mercredi avoir présenté sa démission dimanche, quelques heures après le vol des joyaux, à la ministre de la Culture Rachida Dati. Elle l'a refusée.

KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Dimanche dernier, après avoir constaté aux côtés de la ministre de la Culture et du ministre de l'Intérieur, les conséquences de la terrible attaque que nous venions de subir, j'ai présenté à la ministre de la Culture en responsabilité ma démission. Elle l'a refusée», a-t-elle déclaré devant la commission de la culture du Sénat.

«Il y a eu beaucoup de dérives dans la presse ces jours-ci et des attaques personnelles qui me meurtrissent», a par ailleurs déclaré Mme des Cars, qui dirige le Louvre depuis 2021.

Elle faisait référence à des accusations de «dépenses inconsidérées», en particulier pour des travaux de salle à manger, évoquées par Le Canard enchaîné. «Cette salle de réunion n'est pas réservée à l'usage exclusif de la présidence du Louvre, elle n'est en aucun cas ma salle à manger personnelle», a-t-elle affirmé.

Mme des Cars a affirmé qu'elle avait «décidé de ne pas occuper l'appartement de fonction» alloué à la présidence du musée, qui a été réaffecté à une résidence d'artiste. «Je suis une fonctionnaire» et «je crois servir mon pays et la culture du mieux que je peux», a-t-elle ajouté.

«Dégradation et obsolescence générale du Louvre»

«Ce vol blesse notre institution dans sa mission la plus profonde (...) il ne s'agit nullement pour moi de me dérober ou d'adopter une position de déni», a ajouté Mme des Cars, au cours de sa première déclaration publique depuis le vol dimanche.

«Malgré nos efforts, malgré notre travail acharné au quotidien, nous avons été mis en échec», a-t-elle poursuivi devant la commission des Affaires culturelles. La présidente du musée le plus visité au monde a déclaré ne pas vouloir «laisser penser que ce vol est une fatalité».

«Je n'ai cessé depuis ma prise de fonction en septembre 2021 d'attirer l'attention de notre tutelle, de la représentation nationale et des médias sur l'état de dégradation et d'obsolescence générale du Louvre, ses bâtiments et structures».

Les alarmes ont bien fonctionné

Mme des Cars est ensuite revenue sur la chronologie des faits et sur les premières mesures «techniques et organisationnelles qui s'imposent». Elle a affirmé que toutes les alarmes avaient bien fonctionné.

Le président Emmanuel Macron avait demandé dans la matinée une «accélération» des «mesures de sécurisation» du Louvre.