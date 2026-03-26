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Politique La pauvreté, priorité de la nouvelle présidente de Pro Senectute

ATS

26.3.2026 - 09:45

La future présidente de Pro Senectute, Alenka Bonnard, s'est fixé pour objectif d'éradiquer la pauvreté chez les personnes âgées. Elle plaide pour des solutions ciblées, dans une interview publiée jeudi dans les journaux alémaniques de Tamedia.

Pour éliminer la pauvreté chez les aînés, la nouvelle directrice de Pro Senectute préfère une approche ciblée comme les prestations complémentaires à la 13e rente AVS (archives).
Pour éliminer la pauvreté chez les aînés, la nouvelle directrice de Pro Senectute préfère une approche ciblée comme les prestations complémentaires à la 13e rente AVS (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.03.2026, 09:45

26.03.2026, 09:46

Il est important de ne pas monter les générations les unes contre les autres, souligne Mme Bonnard. Elle succèdera le 1er avril à l'ancienne conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, qui quitte la présidence après neuf ans du fait de la limitation des mandats.

Un renforcement des prestations complémentaires permettrait de lutter plus efficacement contre la pauvreté des aînés que la 13e rente AVS, estime la future présidente. «Ce qui me dérange personnellement, c’est qu’une grande partie des retraités n’ont pas besoin d’une 13e rente AVS», relève-t-elle. Les prestations complémentaires devraient pouvoir être adaptées plus rapidement, plaide-t-elle.

Compte tenu notamment de la hausse rapide des loyers dans des villes comme Genève ou Zurich, les bénéficiaires de prestations complémentaires forfaitaires sont confrontés à des difficultés financières, rappelle-t-elle.

Au lieu de débattre de l'augmentation de l'âge de la retraite, Mme Bonnard souhaiterait d'abord discuter de ce que les personnes âgées apportent à la société, notamment en matière de prise en charge de leurs petits-enfants ou de personnes de leur propre génération. Le travail accompli par les seniors dans ce domaine a une grande valeur économique, souvent sous-estimée, note-t-elle.

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