La pénurie de seringues amaigrissantes désespère les patients

Les nouvelles injections amaigrissantes sont également demandées en Suisse. Selon un article de presse, Ozempic et Saxenda ne sont plus guère disponibles, tandis qu'un nouveau produit n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.

Les injections amaigrissantes efficaces donnent de l'espoir à de nombreuses personnes en surpoids - et sont donc très demandées. IMAGO/NurPhoto

Des milliers de personnes avaient espéré que les deux produits amaigrissants Ozempic et Saxenda seraient enfin livrés à grande échelle dans notre pays. Mais c'est plutôt le contraire qui s'est produit: actuellement, les injections pour éliminer les graisses ne sont pratiquement plus disponibles.

Et le nouveau produit Wegovy n'est pas encore remboursé par l'assurance maladie. C'est ce qu'écrit la «SonntagsZeitung».

«Beaucoup sont haineux à cause de la situation»

Les médecins font état de listes d'attente de plus en plus longues. De plus en plus de patients obèses désespérés qui avaient commencé un traitement - et qui doivent maintenant l'interrompre - sont concernés.

«Beaucoup sont haineux face à cette situation, certains sont même abusifs à mon égard», explique Susanne Maurer au journal. Elle est la directrice du Centre de médecine de l'obésité et du métabolisme à Winterthur, un centre de l'obésité reconnu par l'OFSP, dans lequel environ 3000 patients sont traités. La situation actuelle pour les personnes atteintes de diabète et d'obésité en Suisse est «très difficile», dit Maurer.

Seulement 150 doses pour 1000 patients

Elle a certes «un frigo entier» de Wegovy, un nouveau médicament pour la réduction du poids du fabricant danois Novo Nordisk. Mais selon Maurer, les deux produits plus anciens Ozempic et Saxenda du même fabricant manquent totalement ou ne sont disponibles qu'en petites quantités.

Environ 1000 de ses patients dépendent du Saxenda. Or, ce mois-ci, elle n'a reçu que 150 doses. Elle serait ainsi contrainte de passer à Wegvoy. Cette injection contre l'obésité, disponible en Suisse depuis novembre, coûte toutefois 100 francs de plus que les anciens produits et les caisses maladie ne remboursent pas le traitement. Environ la moitié des patients ne peuvent pas se le permettre.

Un porte-parole de Novo Nordisk a confirmé à la «Sonntagszeitung» des difficultés de livraison: «En raison de la forte demande mondiale, la situation globale en matière de livraison est tendue, c'est pourquoi nous ne pouvons malheureusement pas exclure totalement des difficultés de livraison à court terme».

Des prix plus élevés aux Etats-Unis

Maurer suppose en revanche que le marché américain est privilégié parce que les prix y sont tout simplement les plus élevés. Ainsi, une boîte d'Ozempic coûte 130 francs en Suisse, contre environ 800 francs aux Etats-Unis.

Pendant ce temps, Novo Nordisk, le fabricant danois de produits amaigrissants, n'arrive pas à suivre la cadence de production. En revanche, la valeur boursière de l'entreprise a atteint un nouveau record cette semaine.

Rédigé avec du matériel de l'ats.