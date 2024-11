En route pour assister au lancement de la fusée «Starship» de SpaceX, Kai Trump, petite-fille de Donald Trump, a offert un rare aperçu de l'intérieur somptueux du jet privé de son grand-père.

La petite-fille de Donald Trump s'amuse avec une amie dans l'avion de son grand-père. Youtube / @kaitrump

Andreas Fischer

La jeune fille de 17 ans, fille de Donald Trump Jr., a partagé cette expérience sur sa chaîne YouTube, documentant son voyage jusqu'à Brownsville, au Texas.

Dans sa vidéo, on la voit s'amuser avec une amie à bord du célèbre Boeing 757, surnommé «Trump Force One». L'avion, spacieux et richement décoré, dispose de boiseries élégantes, de canapés en cuir moelleux, d'un téléviseur à écran plat et même d'une chambre avec un lit king-size.

Le voyage a également été marqué par des moments privilégiés: Kai a pu assister à l’atterrissage depuis le cockpit et rencontrer Elon Musk, qu'elle appelle «oncle Elon». Une séquence montre même le fondateur de SpaceX en pleine discussion avec Donald Trump à propos des fusées.