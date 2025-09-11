«La peur est là et elle ne s'en va pas» - Un terrible fléau ronge le Pérou

Chauffeurs de bus abattus au volant et explosifs déclenchés devant des commerces ou même des écoles : à Lima, l'extorsion, qu'elle soit le fait du crime organisé ou d'escrocs isolés, prospère face à une police mise à l'épreuve.

Au moins 102 homicides liés à l'extorsion ont été recensés en 2024 au Pérou (image d’illustration). ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Dans un commissariat du nord de la capitale péruvienne, au cœur d'un des quartiers les plus dangereux de la métropole de dix millions d'habitants, le colonel Roger Cano, à la tête d'une brigade de 50 agents, affine sa stratégie contre un fléau qu'il décrit auprès de l'AFP comme «facile à commettre et difficile à combattre».

Sa mission, explique-t-il, consiste à affaiblir les structures du crime organisé en neutralisant ses «ressources logistiques et humaines» : capturer les tueurs à gages et saisir le matériel explosif, tandis que les services de renseignement traquent les chefs et leurs circuits financiers.

Mais la lutte est ardue. C'est «plus facile pour eux d'extorquer que d'aller braquer une banque (...) Ils ne prennent pas de risque, ils ne se montrent pas, ils n'affrontent pas directement la police», note le colonel.

Le combat peut s'avérer aussi difficile à mener que celui contre le narcotrafic au Pérou, deuxième producteur au monde de cocaïne selon l'ONU. Son impact social peut même être plus lourd, souligne Eduardo Moncada, professeur en sciences politiques à l'université américaine Columbia : les victimes sont rançonnées chaque mois, chaque semaine ou même chaque jour.

C'est «un crime très facile» à commettre, observe le spécialiste du phénomène en Amérique latine. Un simple téléphone suffit pour se réclamer d'un groupe criminel, «semer la peur et obtenir un paiement».

Le chantage n'est ainsi pas seulement l'apanage du crime organisé, mais aussi de gangs locaux, voire d'escrocs isolés. Les autorités distinguent six formes de racket, du «chalequeo» (paiement contre protection), aux quotas imposés pour exercer une activité et au «gota a gota» (prêts usuraires), qui prospère sur un marché du travail informel touchant 73% de la population active, exclue du crédit.

«La peur est là»

Parmi les obstacles dans la lutte contre le fléau, le colonel Cano souligne le manque de coopération des opérateurs téléphoniques qui ne répondent pas toujours aux demandes de géolocalisation des appareils utilisés.

S'ajoute, selon le chef de la division des enquêtes contre les enlèvements et extorsions au Pérou, le colonel Franco Moreno, le manque de dispositifs de traçage. «Le retard dans (l'accès) aux informations technologiques nous met un peu au pied du mur».

Mais ce qui complique encore davantage la tâche des forces de l'ordre, c'est la méfiance des citoyens, qui redoutent des autorités «de connivence avec le crime organisé», avance M. Moncada.

À l'échelle nationale, les plaintes pour extorsion ont bondi de 540% en un an, passant de 2.396 en 2023 à 15.336 en 2024. Jusqu'à l'année dernière, Lima était en tête des plaintes, selon les données de la police. Au moins 102 homicides liés à l'extorsion y ont été recensés en 2024. Les principales victimes sont les conducteurs de bus et de moto taxis, selon des données officielles.

Lundi, un nouveau chauffeur a été abattu par deux supposés passagers. Mi-juillet, un autre avait connu le même sort. Tous deux travaillaient pour des compagnies privées du réseau de transport public visées par des tentatives d'extorsion.

Mais les commerces aussi sont touchés. «La peur est là et elle ne s'en va pas», témoigne auprès de l'AFP une commerçante dont la maison a été la cible début septembre d'une attaque à l'explosif. Sous anonymat par crainte de représailles, elle affirme qu'on lui a réclamé 8.400 dollars.

L'extorsion a muté, prévient le colonel Moreno. «Ils ne négocient plus, il n'y a plus de suivi, ils vous attaquent de front à la dynamite (...) et ensuite ils vous appellent».

Et même les écoles n'y échappent pas. Au moins 500 établissements scolaires ont été extorqués entre janvier et avril dans le pays, selon le collectif Educar con Libertad.

Accusé de passivité, le gouvernement impopulaire de Dina Boluarte a déployé depuis mars des militaires dans les rues. Mais les conditions restent «exceptionnellement favorables» à l'extorsion, avec un exécutif jugé «réticent à agir», note Human Rights Watch dans un rapport publié en juillet, qui souligne la présence de bandes criminelles transnationales comme le groupe vénézuélien Tren de Aragua.