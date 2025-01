De Sydney à Rio de Janeiro en passant par Damas ou Paris, le monde célèbre l'entrée en 2025 dans la nuit de mardi à mercredi avec force feux d'artifice, au terme d'une année marquée par l'or olympique, le retour tonitruant de Donald Trump mais aussi de nouveaux bouleversements au Moyen-Orient et en Ukraine.

En 2024, Donald Trump a fait un retour tonitruant.

Keystone-SDA ATS

L'année 2024, qui sera certainement la plus chaude jamais enregistrée, a également connu des catastrophes naturelles aggravées par le réchauffement climatique, de la canicule meurtrière du pèlerinage de La Mecque aux tragiques inondations de la vallée de Katmandou.

Après l'Asie-Pacifique qui a ouvert le bal du 31, les festivités se sont poursuivies au Proche-Orient, en Europe et en Amérique.

Alors que minuit sonnait au Brésil, des centaines de milliers de personnes ont hurlé de joie sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro un méga feu d'artifice et un concert extravagant de près de deux heures, donné par les légendaires frère et soeur Caetano Veloso et Maria Bethania, entre autres artistes.

A New York, des dizaines de milliers de fêtards sont massés sur l'emblématique Times Square, en attendant la descente de la célèbre boule illuminée de cinq tonnes devant marquer le passage à la nouvelle année. «Je voulais vraiment vivre cette expérience. A New York, c'est une fois dans sa vie», lance Jennifer Lopez, une Dominicaine vivant dans la banlieue de la ville.

Un million sur les Champs-Elysées

Cinq mois après l'euphorie des Jeux olympiques, Paris a revêtu à nouveau des habits de lumière pour le passage à la nouvelle année. Plus d'un million de personnes se sont rassemblées sur l'avenue des Champs-Elysées, interdite aux véhicules et bordée de dizaines d'arbres scintillants.

En Grande-Bretagne, des milliers de personnes se sont rassemblées sur les rives de la Tamise à Londres pour admirer le feu d'artifice, mais le mauvais temps a contraint l'annulation d'événements dans d'autres villes, notamment à Edimbourg.

Dans un discours pour le Nouvel An, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine devrait se battre en 2025 sur le «champ de bataille» mais aussi à la «table des négociations» pour mettre fin à près de trois années d'invasion russe.

A Tbilissi, des dizaines de milliers de manifestants pro-européens se sont rassemblés devant le parlement géorgien pour fêter la nouvelle année, poursuivant leurs protestations depuis un mois contre la décision du gouvernement de suspendre le processus d'adhésion à l'UE.

«Capitale mondiale du Nouvel An»

A Sydney, sur l'un des fuseaux horaires les plus à l'est de la planète, plus d'un million de spectateurs se sont réunis dans la ville autoproclamée «capitale mondiale du Nouvel An».

L'an dernier, des millions d'habitants se sont rendus aux urnes dans plus de 60 pays. En Russie, Vladimir Poutine a de nouveau remporté un scrutin présidentiel malgré des accusations de fraude, tandis qu'au Bangladesh, un mouvement étudiant a détrôné la Première ministre Sheikh Hasina.

Aucun vote n'a été aussi scruté que celui du 5 novembre aux Etats-Unis, remporté par l'ancien président Donald Trump, ciblé par deux tentatives d'assassinat et condamné au pénal.

2024 aura été une année de bouleversements aussi au Moyen-Orient, avec la fin de plus de cinquante ans du règne sans partage du clan Assad sur la Syrie, mais aussi le retour de l'armée israélienne dans le sud du Liban.

Espoirs de paix

Dans le centre de Damas, des centaines de personnes se sont rassemblées en brandissant leurs drapeaux aux couleurs de la «révolution», disant leur «espoir» pour la nouvelle année, après treize années de guerre civile dans le pays meurtri.

«J'espère que la Syrie de 2025 sera une Syrie non-confessionnelle, pluraliste, pour tous, sans exception», lance Havan Mohammad, étudiant kurde originaire de Qamichli dans le nord-est du pays.

Dans la bande de Gaza, les civils se disent exténués par la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, déclenchée par l'attaque du 7 octobre 2023.

Au programme de 2025

Du côté du divertissement, Oasis, groupe emblématique de la BritPop, va faire son grand retour à l'été, tandis que les icônes de la K-pop, BTS, ont promis à leur «ARMY» de fans de les retrouver après juin, une fois le service militaire terminé.

Les amoureux du ballon rond pourront profiter aux Etats-Unis d'une Coupe du Monde des clubs élargie à 32 équipes.

Mais après une année 2024 encore plus chaude que la précédente, 2025 devrait être l'une des trois aux températures les plus élevées jamais enregistrées.