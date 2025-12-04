Le canton de Soleure met aux enchères le numéro d'immatriculation «SO 1». La vente aux enchères pulvérise tous les records. Après un peu plus de 24 heures, l'enchère la plus élevée dépasse le million de francs.

La conseillère d'Etat soleuroise Sandra Kolly tient la légendaire plaque d'immatriculation. Motorfahrzeugkontrolle Solothurn

Keystone-SDA, Keystone-ATS SDA

Pas le temps ? blue News résume pour toi La plaque d'immatriculation «SO 1» est actuellement mise aux enchères en ligne.

Le prix de la vente aux enchères a déjà atteint plus de 1 010 000 francs - plus du triple du prix de «ZH 24», la plaque d'immatriculation la plus chère de Suisse à ce jour.

Le numéro avait été mis aux enchères pour la dernière fois en 1994 et est à nouveau proposé à la demande de la population. Montre plus

La vente aux enchères en ligne de la plaque d'immatriculation «SO 1» a débuté mercredi soir à 22 heures et se poursuivra jusqu'au 17 décembre. Le canton de Soleure avait fixé le prix de départ à 10 000 francs. Et le démarrage a été fulgurant avec déjà plus de 40 offres.

Le prix le plus élevé atteint auparavant par une plaque d'immatriculation soleuroise était de 35'000 francs. Cette marque a quasiment survolé la vente aux enchères.

Le prix a rapidement grimpé à 300'000 francs, battant ainsi le record précédent de «ZH 24», vendue aux enchères en juillet 2024 pour 299'000 francs. Le précédent détenteur du record était l'enseigne «ZG 10», vendue en 2018 pour 233'000 francs.

Et c'était loin d'être fini. Certes, les paliers d'augmentation sont devenus plus petits, mais plusieurs personnes semblent vouloir à tout prix visser «SO 1» sur leur voiture.

Jeudi soir, le million tombe

Jeudi en fin de soirée, un enchérisseur a apparemment perdu patience et est passé directement des 500 000 francs jusque-là en jeu à 1 000 000.

Et ce n'était pas fini, car à 4h36, un autre a ajouté 10'000 francs supplémentaires. La vente aux enchères se poursuit jusqu'au 17 décembre.

Le hic de la vente aux enchères : tout le monde peut enchérir. C'est à la fin que l'on sait s'ils ont vraiment l'argent. Il est donc possible d'enchérir pour le plaisir. C'est ce qu'indique par exemple un enchérisseur.

Le conseiller cantonal soleurois Richard Aschberger, qui avait déjà proposé la vente aux enchères de cette plaque d'immatriculation exclusive il y a quelques années, doute dans le Blick que tous soient sérieux dans leurs offres.

L'acheteur doit payer immédiatement

Ce n'est pas la première fois que la plaque spéciale «SO 1» passe sous le marteau. Elle avait déjà été proposée en 1994, lorsque Soleure avait été le premier canton à mettre des plaques de contrôle aux enchères. A l'époque, elle était encore moins chère à obtenir - un automobiliste a remporté l'adjudication pour ce numéro exclusif pour un montant négligeable par rapport à aujourd'hui, soit 20'000 francs.

Depuis 2008, cette plaque se trouve à nouveau dans le dépôt du contrôle des véhicules à moteur. Le Conseil d'Etat a décidé de mettre à nouveau SO 1 aux enchères. Le Conseil d'Etat a constaté que la population en avait régulièrement exprimé le souhait.

La vente aux enchères se déroulera exclusivement en ligne, précise le Conseil d'Etat. Comme pour les autres ventes aux enchères de plaques de contrôle - actuellement, il serait par exemple possible d'acheter SO 16'300, et ce à partir de 200 francs - l'adjudication est définitive.

La plaque de contrôle n'est toutefois remise que contre paiement immédiat. «Celui qui veut s'assurer SO 1 comme cadeau de Noël exclusif devrait avoir le capital nécessaire à disposition», a clairement expliqué le conseiller d'Etat. C'est au plus tard à ce moment-là que l'on verra si les offres faramineuses étaient sérieuses.