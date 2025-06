Un randonneur a trouvé la mort au Grand Mythen – un drame tragique, mais malheureusement pas exceptionnel. Des experts mettent en garde: beaucoup sous-estiment les dangers de la descente. Le sommet est-il vraiment sûr?

Selon les experts, la cause principale des chutes est la surestimation de soi lors de la descente et non le manque d'équipement. Les décès naturels, comme les problèmes cardiaques, sont en revanche plus fréquents à la montée.

L'été est arrivé en Suisse. Ceux qui ne se jettent pas à l'eau se réfugient dans les montagnes. La randonnée est tendance et d'autant plus agréable par ce temps. Mais elle comporte aussi des dangers.

Dimanche après-midi, un accident mortel s'est produit sur le Grand Mythen (Grosser Mythen). Un homme a fait une chute dans le vide sur le chemin Mythenweg. La police n'a pu que récupérer le corps de l'homme à 1290 mètres d'altitude.

Au moins une victime par an

Ce n'est pas le premier accident sur la montagne. Le Grand Mythen (1898 m) compte parmi les montagnes les plus fréquentées, mais aussi les plus dangereuses du canton de Schwyz – environ 40'000 personnes la gravissent chaque année. Malgré une difficulté modérée (T3), des chutes graves se produisent régulièrement.

Depuis 1998, il y a environ un accident mortel par an sur le Grand Mythen, ce qui fait de cette montagne une véritable «région à risque». Les derniers accidents ont eu lieu en 2021, 2023 et 2024. Dans certains cas, les alpinistes ont fait une chute de 450 mètres.

En 2023, une femme a fait une chute de 450 mètres en descendant du Grand Mythen. sda

La police cantonale de Schwytz évalue la situation comme suit: «Il faut être conscient qu’on se trouve en terrain escarpé lors de la montée comme de la descente. Le sentier du Mythen est classé en niveau de difficulté T3. T3 signifie que le chemin est raide et peut comporter des passages exposés. Il existe donc un certain risque de chute.» Toutefois, le sentier du Mythen est bien sécurisé par des chaînes aux endroits les plus exposés.

«La plupart des accidents à la descente»

Le sentier du Mythen est entretenu par l’Association Mythenfreunde. Son président, Hans Reichmuth, déclare à blue News: «Malheureusement, il y a des décès chaque année au Mythen. C’est une tragédie annuelle.» L’association est responsable de l’entretien du sentier. «La majorité des décès sont dus à des causes naturelles, comme des problèmes cardiaques. Ces incidents surviennent en général lors de la montée», précise Reichmuth.

Hans Reichmuth est président de l'association des Mythenfreunde. grossermythen.ch

Mais les décès non naturels – c’est-à-dire les accidents – ne sont le plus souvent pas liés à des problèmes cardiaques ou à de mauvaises chaussures, comme on pourrait le croire. Reichmuth explique: «La plupart des accidents se produisent lors de la descente. Cela tient à plusieurs facteurs. Selon moi, les randonneurs se surestiment et ne prennent pas suffisamment de temps pour descendre.»

S’ajoute à cela l’affluence importante de personnes sur le Mythen. «Là où il y a beaucoup de monde, il arrive parfois que quelqu’un trébuche ou glisse», explique Reichmuth. Pourtant, le président ne parle pas d’un sentier dangereux. Le chemin est bien sécurisé, mais très raide par endroits.

«Si un pas mal assuré se produit à la montée, on se retrouve généralement sur le chemin devant soi. Mais à la descente, la gravité s'en mêle. Un faux pas peut alors entraîner une chute hors du chemin», explique Reichmuth.

Plus de sécurité implique plus de risques

Le Club alpin suisse (CAS) voit la situation au Grand Mythen de la même manière que Hans Reichmuth. Interrogé par blue News, Rolf Sägesser, responsable de la formation d'été et guide de montagne diplômé au CAS, déclare: «De nombreuses personnes manquent d'une auto-évaluation objective de ce qu'il faut pour cette randonnée T3 – et d'autres comparables».

Sur le site Internet, on peut lire qu'il s'agit d'un «"chemin bien aménagé et sécurisé par des chaînes, qui peut être parcouru sans problème». Sägesser critique: «Trop peu d'informations sont données sur le risque de chute, omniprésent dans ce terrain escarpé de plus de 40 degrés la plupart du temps». Glisser ou trébucher pas pourrait donc avoir des conséquences fatales. De plus, la descente sur ce terrain exigerait plus de psychologie que la montée.

Mais ne faudrait-il pas alors sécuriser encore mieux le chemin? Sägesser répond par la négative: «Encore plus d’installations attirent encore plus de monde à la montagne, souvent des personnes qui se retrouvent dépassées. Et cela ne va clairement pas dans le bon sens».

Sägesser évoque d’autres défis: «Au final, les réseaux sociaux contribuent largement à attirer de nombreuses personnes. Indépendamment de leurs capacités, cela augmente considérablement le risque d’accident, comparé à des randonnées moins fréquentées.»