Motif politique envisagé La police allemande enquête sur un sabotage ferroviaire

ATS

22.9.2025 - 18:24

La police allemande a dit enquêter lundi sur un possible «motif politique» après la découverte de câbles sectionnés sur une voie ferrée dans l'ouest d'un pays particulièrement vigilant face à la multiplication d' actes de sabotages attribués à la Russie.

La Deutsche Bahn a investi l'an dernier le montant record de 18,2 milliards d'euros (archives).
La Deutsche Bahn a investi l'an dernier le montant record de 18,2 milliards d'euros (archives).
sda

Keystone-SDA

22.09.2025, 18:24

Contacté par l'AFP, un porte-parole de la police de Cologne a indiqué que les forces de l'ordre avaient constaté dans la nuit de dimanche à lundi «vers 01h15 la coupure de plusieurs câbles dans un puits à câbles à Leverkusen Rheindorf», localité située entre Cologne et Düsseldorf, des dommages qui ont entraîné d'importantes perturbations du transport ferroviaire régional.

Dans un communiqué, la police a ajouté qu'"un motif politique ne pouvait être exclu à ce stade».

Des premières «traces» ont été relevées par le service d'identification, a-t-elle ajouté, sans plus de détails.

Les dégradations d'infrastructures publiques se sont multipliées ces derniers mois dans le pays.

Russie dans le collimateur

L'Allemagne, qui est l'un des plus fervents soutiens de l'Ukraine depuis l'invasion de cette dernière par la Russie en février 2022, est particulièrement en alerte face à la menace russe, et accuse Moscou de mener des opérations de sabotage dans le cadre de la guerre «hybride» que la Russie est suspectée de mener contre l'Occident.

La semaine passée, les renseignements allemands avaient fait état d'un nouveau record de dégâts causés à l'économie allemande par des cyberattaques ou des sabotages en 2025, pour un montant de 289,2 milliards d'euros, pointant les responsabilités russes mais aussi chinoises.

Le 9 septembre dernier, l'incendie de deux pylônes électriques dans un secteur excentré de Berlin avait privé d'électricité environ 50'000 particuliers et professionnels pendant plusieurs heures voire jours, la police soupçonnant là aussi un acte criminel.

Début septembre, les autorités allemandes ont même lancé une campagne d'information sur les efforts de recrutement des services secrets russes sur les réseaux sociaux.

«Ne devenez pas un agent jetable», avaient mis en garde les autorités allemandes, estimant que la Russie trouvait sur les réseaux sociaux des utilisateurs pour «mener des activités d'espionnage ou de sabotage en Allemagne ou contre l'Allemagne».

