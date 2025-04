Le chevreuil a pu être capturé après plus de deux heures et demie dans le centre-ville de Bâle. ATS

La police bâloise a capturé vendredi matin un chevreuil mâle en pleine ville, en collaboration avec les pompiers et un garde-chasse. L'animal avait traversé à plusieurs reprises une rue très fréquentée, a indiqué la police dimanche sur Facebook.

Keystone-SDA ATS

Les forces d'intervention ont eu quelques difficultés à attraper l'ongulé, précise le communiqué. Pendant plus de deux heures et demie, elles ont tenté en vain de le capturer avec des couvertures et des filets, jusqu'à ce qu'un garde-chasse parvienne à endormir l'animal épuisé dans une cour intérieure.

Le malheureux chevreuil, qui présentait de légères blessures à la tête, a reçu des soins vétérinaires et a été remis sur pied au parc animalier Lange Erlen. Le communiqué ne précise pas d'où venait l'animal ni comment il a pu arriver au centre-ville.