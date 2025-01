Un inconnu abat des personnes au hasard dans un quartier de la ville

A Rotterdam, la police recherche activement un homme qui semble abattre des personnes au hasard. Toujours dans le même quartier, pour un motif encore peu clair. Une récompense de 30 000 euros est offerte.

La police de Rotterdam utilise cette photo pour rechercher l'inconnu. Bild: Polizei Rotterdam

DPA dpa

La police de Rotterdam recherche, avec une récompense de 30'000 euros, un homme qui, pour une raison encore inconnue, a abattu des personnes dans la ville portuaire. En l'espace de deux semaines, il y a déjà eu deux morts et jeudi matin, un homme de 81 ans grièvement blessé a été retrouvé dans un parterre de fleurs, a fait savoir la police. Les enquêteurs partent du principe que les trois actes ont été commis par le même auteur et qu'il existe un lien entre eux. Le motif n'est toutefois pas encore clair.

Urgent politiebericht: Wie is deze man? Hij is mogelijk betrokken bij één of meerdere dodelijke schietincidenten in Rotterdam IJsselmonde/ Beverwaard. Beloning 30.000 euro. https://t.co/CeoLkHpdFe — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) January 2, 2025

Auparavant, un Rotterdamois de 58 ans et un autre de 63 ans avaient été abattus et mortellement blessés dans la rue par l'inconnu, tous deux dans un endroit isolé et, comme l'homme de 81 ans, dans le quartier d'IJsselmonde. Comme l'a rapporté le journal «De Telegraaf» en se référant à la police, les victimes ne sont pas connues du milieu criminel. Les enquêteurs n'ont donc pas conclu à un règlement de comptes ou à un conflit criminel.

Gros déploiement policier et hélicoptère

Dans le quartier où le tireur a frappé, la police a déployé un important dispositif dans les rues depuis plusieurs jours déjà. Comme le rapporte «De Telegraaf», un hélicoptère de la police a survolé le quartier mercredi.

Les autorités ont offert une récompense de 30'000 euros pour toute information permettant d'appréhender le tireur de Rotterdam. Bild: dpa

La police a publié plusieurs photos de l'auteur potentiel de la fusillade avant deux de ses attaques. Il s'agit d'un homme jeune, portant dans un cas une casquette et s'approchant de plus en plus de sa victime par derrière. Sur l'autre photo de l'avis de recherche, l'homme a la capuche de son pull rabattue sur la tête.

Le suspect arrêté n'est pas le tireur

La police a déjà reçu quelques informations de la part de la population. Lundi, un Amstellodamois de 20 ans a été arrêté. Mais le tireur est toujours recherché, a indiqué la police.