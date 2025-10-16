La police découvre l’horreur dans le Vaucluse

Les corps de deux nouveau-nés, des jumeaux, ont été retrouvés dans le Vaucluse dans un état de décomposition avancée, et deux jeunes femmes dont la mère présumée des enfants sont en garde à vue jeudi, a-t-on appris auprès du parquet de Carpentras.

Les corps de deux nouveau-nés ont été retrouvés dans un état de décomposition avancée par la police (image d’illustration). sda

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les cadavres des petits jumeaux ont été retrouvés mercredi, enveloppés sur la terrasse du domicile de la mère présumée, âgée de 20 ans, à Vaison-la-Romaine, selon une source proche de l'enquête contactée par l'AFP.

Cette découverte a eu lieu dans le cadre d'une perquisition suite à un signalement de disparition inquiétante de mineurs reçu la veille au parquet de Carpentras, a précisé le parquet dans un communiqué.

Les corps ont été transportés à l’institut médico-légal de Nîmes pour autopsie, «afin de déterminer les causes et circonstances de la mort non établies à ce stade», selon la même source.

Jeudi, deux femmes, âgées de 20 et 19 ans, la mère présumée et selon une source proche de l'enquête, son amie qui aurait été témoin de l'accouchement, sont entendues en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour meurtre sur mineur, recel de cadavre, modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Dans son communiqué, le parquet de Carpentras indique qu'un «dessaisissement de l'affaire au profit du pôle de l'instruction près le tribunal judiciaire d’Avignon est envisagé demain compte-tenu de la qualification criminelle des faits».

En décembre 2022, à Bédoin toujours dans le Vaucluse, une mère de 41 ans, mère de trois enfants, a été écrouée après la découverte des corps de deux nouveau-nés dans un congélateur. Le procès de ce double infanticide doit se tenir courant 2026.