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San Diego La police dit avoir «neutralisé» une «menace»

ATS

18.5.2026 - 22:41

La police de San Diego a annoncé avoir «neutralisé» une «menace» après l'intrusion lundi d'un tireur dans une mosquée de cette ville du sud de la Californie.

La police de San Diego a annoncé avoir «neutralisé» le tireur qui avait fait irruption dans une mosquée lundi.
La police de San Diego a annoncé avoir «neutralisé» le tireur qui avait fait irruption dans une mosquée lundi.
ATS

Keystone-SDA

18.05.2026, 22:41

18.05.2026, 22:47

Elle avait auparavant annoncé que des forces de l'ordre avaient été déployées en grand nombre autour d'un centre islamique à cause de tirs.

Des dizaines de voitures de police sont présentes et plusieurs dizaines de policiers lourdement armés ont commencé à encercler les lieux, selon des images des médias locaux.

Le maire de la ville, Todd Gloria, a confirmé les tirs au sein de ce centre islamique, composé d'une mosquée et d'une école.

«Tous les enfants, les membres du personnel et les enseignants sont en sécurité à l'extérieur du centre islamique», a expliqué dans un message un responsable du centre, l'imam Taha Hassane.

Il a toutefois ajouté: «Nous avons quelques victimes, mais ce n'est pas encore confirmé». «Il n'y a plus de menace à l'heure actuelle», a-t-il encore assuré. Les autorités n'ont pour l'instant pas confirmé s'il y avait des morts ou des blessés.

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