  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève La police se dote de trottinettes non conformes

ATS

2.10.2025 - 17:33

La police genevoise s'est dotée ces dernières années de trottinettes électriques pour les missions de terrain de ses agents en civil. Mais ces engins ont fini à la casse, car ils pouvaient rouler au-delà de la vitesse de 20 km/h autorisée par la loi.

La police genevoise procède régulièrement à des contrôles de vitesse des trottinettes électriques. Mais cette fois, ce sont les engins des forces de l'ordre elle-mêmes qui ont été contrôlés et les trottinettes étaient non conformes.
La police genevoise procède régulièrement à des contrôles de vitesse des trottinettes électriques. Mais cette fois, ce sont les engins des forces de l'ordre elle-mêmes qui ont été contrôlés et les trottinettes étaient non conformes.
ATS

Keystone-SDA

02.10.2025, 17:33

02.10.2025, 17:37

Les quinze trottinettes ont d'abord été envoyées à la fourrière pour une expertise approfondie, qui a révélé leur non-conformité, a indiqué Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise. Il confirmait jeudi une information de la Tribune de Genève. La plupart des trottinettes ont ensuite été détruites.

Actu et dicton du jour. Faillite d'une entreprise de Martigny : Constantin sur le banc des accusés !

Actu et dicton du jourFaillite d'une entreprise de Martigny : Constantin sur le banc des accusés !

La chute d'un agent en été 2023, alors qu'il était au guidon de sa trottinette électrique, a poussé l'Inspection générale des services à enquêter pour comprendre les circonstances de l'accident. Ce sont ces investigations qui ont finalement révélé la non-conformité des trottinettes électriques.

Depuis cet épisode, la police genevoise a renforcé les exigences en matière de contrôle et de centralisation des achats. Actuellement, la police genevoise ne compte plus aucune trottinette électrique dans sa flotte de véhicules.

Les plus lus

Le jour où Trump a stupéfié l’armée américaine
Face à la militarisation de l’Europe, Poutine promet une «réponse aux menaces»
«Toute la vie est paralysée, il n'y a aucune solution» : retour sur 48 heures de chaos
Souverain, le Lausanne-Sport régale son public
Musk appelle au boycott de Netflix : le titre chute en Bourse
Quand le Premier ministre albanais se paie Trump devant Macron