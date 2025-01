La Police cantonale et les polices communales vaudoises ont lancé lundi une campagne de sensibilisation invitant les conducteurs à dégivrer et veiller au parfait entretien de leur véhicule durant la période hivernale. Des actions préventives, comme la distribution de grattoirs, seront menées à cette occasion, ainsi que des actions répressives visant à lutter contre les véhicules non conformes.

Avant de démarrer, il convient de dégivrer toutes les vitres ainsi que de déneiger le toit de son véhicule (archives). ATS

Keystone-SDA, mabr, ats ATS

«Avant de démarrer son véhicule, il est essentiel de dégager les dispositifs d'éclairage, les vitres, les rétroviseurs et le toit de la glace ou de la neige pour éviter les risques d'accident», rappellent les forces de l'ordre lundi dans un communiqué. «Les plaques d'immatriculation doivent être lisibles et les pneus en bon état», ajoutent-elles.

Les contrevenants s'exposent à un retrait de permis ainsi qu'à l'immobilisation du véhicule jusqu'à sa remise en état.

Pour cette campagne, les polices vaudoises ont repris le visuel de la police cantonale valaisanne montrant un enfant regardant à travers un pare-brise partiellement dégivré. Il est accompagné du slogan: «Dégivre, protège leur sourire».