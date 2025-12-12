  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Butin de 70'000 euros La police italienne restitue des biens volés à une Suissesse

ATS

12.12.2025 - 12:18

Les agents de la police routière de Bari ont remis ces derniers jours des biens volés, dont des articles de luxe, d'une valeur totale de plus de 70'000 euros, à une femme résidant en Suisse. Elle s'était fait dévaliser alors qu'elle se rendait en France pour faire des achats.

La victime s'est faite dévalisée alors qu'elle était sur une aire de service (photo prétexte, archives): 
La victime s'est faite dévalisée alors qu'elle était sur une aire de service (photo prétexte, archives): 
sda

Keystone-SDA

12.12.2025, 12:18

En rentrant en Suisse, elle s'était arrêtée sur une aire de service de la province d'Imperia (Ligurie) et avait finalement retrouvé sa voiture avec les vitres brisées et ses biens volatilisés. Le butin était constitué d'accessoires et de bijoux de marques connues, indique vendredi l'agence de presse italienne Adnkronos.

Grâce à une collaboration entre la police ligure et ses collègues de Bari, la plaque d'immatriculation de la voiture utilisée par les malfaiteurs a pu être identifiée. Des activités de surveillance et de contrôle ont permis d'identifier deux personnes résidant à Bari.

Elles sont connues des enquêteurs pour des condamnations antérieures spécifiques et ont donc été dénoncées.

Les plus lus

Démantèlement d’un réseau criminel transfrontalier avec la France
Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
«Ça ferme le clapet à tous ceux qui ont eu des doutes»
Billie Jean King : «Ce n'est tout simplement pas la même chose»