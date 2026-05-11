  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Jura Opération de sauvetage insolite sur l'A16 pour la police jurassienne

ATS

11.5.2026 - 14:30

C'est à une opération pour le moins insolite à laquelle s'est livrée la police cantonale jurassienne lundi matin: elle a mis en sécurité neuf canetons sur l'A16 près de Porrentruy. L'autoroute a dû être temporairement fermée à la circulation.

Canetons égarés sur l'A16 sauvés par la police cantonale jurassienne.
Canetons égarés sur l'A16 sauvés par la police cantonale jurassienne.
ATS

Keystone-SDA

11.05.2026, 14:30

11.05.2026, 15:04

Des automobilistes ont signalé lundi peu avant 07h45 la présence d’une famille de canards qui traversait l'autoroute entre Courgenay et Porrentruy. Grâce à l’intervention rapide d’un agent de la police, les neuf canetons ont pu être rapidement secourus.

Les oiseaux étaient tombés dans la rigole d’évacuation des eaux entre les deux voies de circulation. Le Service des infrastructures est également intervenu pour récupérer les canetons coincés sous les grilles d’évacuation. La mère n’a malheureusement pas pu être sauvée, a indiqué lundi la police.

Agés d’environ deux semaines, les neuf canetons ont été transportés au Centre A16 à Delémont avant d’être pris en charge par le garde-faune. Ils ont ensuite été confiés au Parc suisse de sauvetage animalier Sikypark, à Crémines (BE), où ils ont rapidement été adoptés par une cane de la même espèce. La fermeture de l’autoroute a duré environ trente minutes.

Les plus lus

Qui est la personne la plus célèbre de ta région ? Cette carte te le révèle
La plus grande batterie du monde est en construction dans une petite ville suisse
Une Coupe du monde déjà au centre de polémiques
Un auteur affirme que Sarah Ferguson a eu une aventure avec P. Diddy
«Il est à craindre...» - Un ministre allemand fustige les paroles de Poutine
Tollé : France Télévisions se déchaine contre les médias de Vincent Bolloré