  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L'avez-vous vu ? Lucerne: il braque un kiosque avec un mystérieux carton sous le bras

Dominik Müller

5.11.2025

Mardi après-midi, un vol a eu lieu dans un bureau de tabac de la ville de Lucerne. Personne n'a été blessé. La police lucernoise demande à la population de lui fournir des informations.

C'est avec cette image que la police lucernoise recherche le malfaiteur.
C'est avec cette image que la police lucernoise recherche le malfaiteur.
Luzerner Polizei

Rédaction blue News

05.11.2025, 15:15

05.11.2025, 15:38

Mardi, peu avant 16 heures, un inconnu est entré dans un kiosque de la Löwenstrasse, en ville de Lucerne, et a exigé d'une employée qu'elle lui remette de l'argent. C'est ce qu'écrit la police lucernoise dans un communiqué.

L'auteur a ensuite ouvert lui-même la caisse, retiré de l'argent liquide et s'est enfui à pied dans une direction inconnue.

L'homme inconnu portait un masque en caoutchouc donnant l'impression d'une calvitie, ainsi que des lunettes de soleil et des gants noirs. Il était vêtu d'un coupe-vent bleu foncé, d'un pantalon cargo gris et de chaussures noires. Il avait en outre un sac à bandoulière marron avec une lanière blanche et rouge et portait sur lui un grand carton d'expédition marron qu'il avait d'abord déposé dans le magasin et qu'il a repris en quittant les lieux après le vol.

La police lucernoise recherche des témoins qui auraient fait des observations ou remarqué des personnes ou des véhicules suspects dans le secteur de la Löwenstrasse.

Les plus lus

Son bateau coule, il se réfugie sur une île déserte... mais c'est là que l'enfer commence
À ne pas rater! La superlune de ce soir s’annonce éblouissante
«D'autres nouvelles déchirantes nous parviennent de Louisville»
Ivre, il tripote la présidente du Mexique en pleine rue!
Scandales, exil, regrets: Juan Carlos, ancien roi d’Espagne, brise le silence
La Cour suprême se penche sur les droits de douane massifs de Trump