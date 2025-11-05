Mardi après-midi, un vol a eu lieu dans un bureau de tabac de la ville de Lucerne. Personne n'a été blessé. La police lucernoise demande à la population de lui fournir des informations.

C'est avec cette image que la police lucernoise recherche le malfaiteur. Luzerner Polizei

Rédaction blue News Dominik Müller

Mardi, peu avant 16 heures, un inconnu est entré dans un kiosque de la Löwenstrasse, en ville de Lucerne, et a exigé d'une employée qu'elle lui remette de l'argent. C'est ce qu'écrit la police lucernoise dans un communiqué.

L'auteur a ensuite ouvert lui-même la caisse, retiré de l'argent liquide et s'est enfui à pied dans une direction inconnue.

L'homme inconnu portait un masque en caoutchouc donnant l'impression d'une calvitie, ainsi que des lunettes de soleil et des gants noirs. Il était vêtu d'un coupe-vent bleu foncé, d'un pantalon cargo gris et de chaussures noires. Il avait en outre un sac à bandoulière marron avec une lanière blanche et rouge et portait sur lui un grand carton d'expédition marron qu'il avait d'abord déposé dans le magasin et qu'il a repris en quittant les lieux après le vol.

La police lucernoise recherche des témoins qui auraient fait des observations ou remarqué des personnes ou des véhicules suspects dans le secteur de la Löwenstrasse.