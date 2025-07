Les cas d'arnaque aux panneaux solaires sont en recrudescence dans le canton de Vaud. Elles sont le fait d'entreprises qui proposent des offres alléchantes à leurs victimes puis disparaissent après avoir reçu une avance de leur part. La police appelle la population à la vigilance individuelle et collective.

Si le prix des panneaux solaires semble trop beau pour être vrai ou que le démarcheur se montre trop insistant, la vigilance est de mise, avertit la Police cantonale vaudoise (image prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

Le mode d'opération des malfrats est le suivant: ils créent ou rachètent des sociétés, puis se lancent dans le démarchage par le biais de porte-à-porte ou de flyers promotionnels. Les offres attrayantes peuvent concerner des panneaux solaires, des batteries, des pompes à chaleur ou d'autres installations d'énergies renouvelables. «Les démarcheuses et les démarcheurs n'hésitent pas à se montrer insistants voire agressifs», souligne la police cantonale vaudoise mercredi dans un communiqué.

Une fois que la victime a mordu à l'hameçon, les malfrats demandent le paiement d'une avance, notamment pour des commandes de matériel, puis coupent tout contact après avoir empoché l'argent. Il peut également arriver que ces sociétés soient dirigées par des «novices qui réalisent le travail de manière défectueuse, non conforme aux normes ou à un coût exorbitant», précise la police.

Face à ce phénomène, les forces de l'ordre invitent la population à se méfier du démarchage insistant ou agressif, à demander plusieurs devis et à prendre le temps de comparer les offres. Elles suggèrent également d'effectuer des vérifications auprès du registre du commerce, de l'office des poursuites et des organisations faîtières et recommandent de ne pas verser d'acompte sans garantie.