Confinement demandé La police recherche un homme jugé dangereux dans le Jura bernois

ATS

14.12.2025 - 15:28

La police cantonale bernoise appelle la population de Reconvilier (BE) et des environs, dans le Jura bernois, à rester chez elle jusqu'à nouvel ordre. Elle recherche un homme «vraisemblablement armé et dangereux».

La police a fermé la route principale reliant Tavannes à Reconvilier.
La police a fermé la route principale reliant Tavannes à Reconvilier.
ATS

Keystone-SDA

14.12.2025, 15:28

14.12.2025, 15:48

Tout le monde doit éviter la zone, car l'homme recherché est dangereux, a indiqué la police dimanche après-midi sur le service de messagerie instantanée X. En lien avec cet événement, la police a également fermé la route principale entre Tavannes et Reconvilier.

Contacté par l'agence de presse Keystone-ATS, la police n'a pas été en mesure de fournir davantage d'informations pour l'instant. Elle est présente sur place avec un dispositif adapté, a déclaré un porte-parole.

