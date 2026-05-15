La police tchèque a annoncé vendredi avoir retrouvé le crâne de la sainte tchèque Zdislava de Lemberk, dérobé mardi dans une église du nord du pays. Un homme a été arrêté.

Selon la police tchèque, le suspect voulait couler le crâne dans du béton (image d'illustration).

Keystone-SDA ATS

Le suspect a reconnu avoir volé le crâne, qui se trouvait dans un reliquaire en verre de la basilique Saint-Laurent-et-Sainte-Zdislava de la ville de Jablonné v Podjestedí.

Il désapprouvait l'exposition de la relique dans une chapelle de la basilique et avait l'intention de la couler dans du béton avant de s'en débarrasser dans une rivière, a expliqué à la presse le chef de la police locale, Petr Rajt.

L'homme, âgé de 35 ans, a été arrêté jeudi à Mlada Boleslav (centre) grâce notamment à un coup de chance dont ont bénéficié les enquêteurs, a-t-il ajouté.

L'homme a dérobé le crâne avant la messe, profitant d'un moment où l'alarme de l'église était désactivée pour briser le reliquaire en verre et s'enfuir avec la relique.

Après son arrestation, l'homme a dans un premier temps refusé d'indiquer à la police le lieu où elle se trouvait avant de le révéler. «Nous savons qu'il voulait faire couler (la relique) dans la rivière aujourd'hui pour lui faire ses adieux de cette manière», a ajouté M. Rajt. «Si nous n'avions pas réussi à l'arrêter hier, le crâne n'aurait probablement jamais été retrouvé», a-t-il souligné. L'homme avait déjà recouvert le crâne de la sainte de béton.

1/2 Dnes vpodvečer českolipští kriminalisté zadrželi ve Středočes. kraji 35letého muže důvodně podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podařilo se jim získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán. https://t.co/2pbVL03Ggy — Policie ČR (@PolicieCZ) May 14, 2026

Jusqu'à huit ans de prison

Après le vol, la police avait publié des photos de qualité médiocre montrant l'auteur du vol, vêtu de noir et portant des chaussures blanches.

L'inspecteur Jan Ujka a précisé que l'homme avait plaidé coupable et était inculpé de plusieurs délits dont le vol. Il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. L'homme, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, risque jusqu'à huit ans de prison s'il est reconnu coupable.

Zdislava de Lemberk (vers 1220-1252), une femme de l'aristocratie connue pour ses actes de miséricorde et de charité, avait été canonisée par le pape Jean-Paul II en 1995.

Après le vol, l'archevêque de Prague, Stanislav Pribyl avait qualifié la nouvelle de «dévastatrice». La relique «était l'objet de la vénération des pèlerins se rendant à Jablonné, où Zdislava a vécu et oeuvré il y a plus de 750 ans», avait-il déclaré.