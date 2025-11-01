La police trouve des plaquettes de frein en bois dans une voiture de luxe

Le choc a été énorme pour l'acheteur d'une voiture de luxe d'une valeur neuve d'environ 100 000 euros sur une plate-forme d'enchères. Après que le conducteur du SUV de Ludwigsburg en Allemagne ait voulu s'arrêter, les freins n'ont eu aucun effet.
L'homme a immédiatement contacté un service de dépannage et la police. Des restes de bois brûlés ont ensuite été constatés sur les jantes avant chez un concessionnaire automobile.
La solution à cet incident inhabituel a été découverte lors du démontage des roues : les patins de frein étaient en bois, découpés sur mesure. Le nom d'un fournisseur de pièces automobiles était même inscrit au feutre sur l'un des sabots.
