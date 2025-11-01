  1. Clients Privés
«On ne voit pas ça tous les jours» La police trouve des plaquettes de frein en bois dans une voiture de luxe

Carsten Dörges

1.11.2025

Pour le nouveau propriétaire d'un SUV de luxe, les freins ne fonctionnaient pas. Le garage a alors découvert le problème - les plaquettes de frein étaient en bois. Maintenant, la police enquête.

Des plaquettes de frein en bois sur une voiture de luxe.
Des plaquettes de frein en bois sur une voiture de luxe.
Bild: Polizeipräsidium Ludwigsburg

01.11.2025, 18:44

01.11.2025, 21:06

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un homme de Ludwigsburg en Allemagne achète un SUV de luxe sur une plateforme d'enchères.
  • Au moment de freiner, il a dû constater qu'il n'y avait pas d'effet de freinage.
  • Le garage a trouvé la cause du problème - les plaquettes de frein étaient en bois.
  • La police enquête à présent.
Montre plus

Le choc a été énorme pour l'acheteur d'une voiture de luxe d'une valeur neuve d'environ 100 000 euros sur une plate-forme d'enchères. Après que le conducteur du SUV de Ludwigsburg en Allemagne ait voulu s'arrêter, les freins n'ont eu aucun effet.

L'homme a immédiatement contacté un service de dépannage et la police. Des restes de bois brûlés ont ensuite été constatés sur les jantes avant chez un concessionnaire automobile.

La solution à cet incident inhabituel a été découverte lors du démontage des roues : les patins de frein étaient en bois, découpés sur mesure. Le nom d'un fournisseur de pièces automobiles était même inscrit au feutre sur l'un des sabots.

"On ne voit pas ça tous les jours", fait savoir la police de Ludwigsburg. "Créatif, mais dangereux pour la vie". Une plainte est désormais en cours contre le premier propriétaire.

