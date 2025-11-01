La police trouve des plaquettes de frein en bois dans une voiture de luxe

Pour le nouveau propriétaire d'un SUV de luxe, les freins ne fonctionnaient pas. Le garage a alors découvert le problème - les plaquettes de frein étaient en bois. Maintenant, la police enquête.

Des plaquettes de frein en bois sur une voiture de luxe. Bild: Polizeipräsidium Ludwigsburg

Carsten Dörges

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un homme de Ludwigsburg en Allemagne achète un SUV de luxe sur une plateforme d'enchères.

Au moment de freiner, il a dû constater qu'il n'y avait pas d'effet de freinage.

Le garage a trouvé la cause du problème - les plaquettes de frein étaient en bois.

La police enquête à présent.

Le choc a été énorme pour l'acheteur d'une voiture de luxe d'une valeur neuve d'environ 100 000 euros sur une plate-forme d'enchères. Après que le conducteur du SUV de Ludwigsburg en Allemagne ait voulu s'arrêter, les freins n'ont eu aucun effet.

L'homme a immédiatement contacté un service de dépannage et la police. Des restes de bois brûlés ont ensuite été constatés sur les jantes avant chez un concessionnaire automobile.

La solution à cet incident inhabituel a été découverte lors du démontage des roues : les patins de frein étaient en bois, découpés sur mesure. Le nom d'un fournisseur de pièces automobiles était même inscrit au feutre sur l'un des sabots.

So was sieht man nicht alle Tage:

Holz statt Bremsbeläge! 🪵😳



Kreativ, aber lebensgefährlich.

Bremsen gehören in Profihände – nicht in die Werkstatt „Do it yourself“. pic.twitter.com/l1nWwuAt7o — Polizei Ludwigsburg (@PolizeiLB) October 30, 2025

"On ne voit pas ça tous les jours", fait savoir la police de Ludwigsburg. "Créatif, mais dangereux pour la vie". Une plainte est désormais en cours contre le premier propriétaire.