Plusieurs vols à l’intérieur de véhicules ont été perpétrés sur l’ensemble du territoire valaisan ces dernières semaines. La police cantonale a constaté que la plupart du temps les portes ne sont pas verrouillées. Elle recommande de le faire, même pour de courtes absences.

Pour éviter les vols, la police valaisanne recommande de ne pas oublier de verrouiller les portes de son véhicule (photo d'illustration). ATS

Afin d’empêcher le travail des malfrats, la police valaisanne conseille également ne pas laisser les fenêtres, le toit ouvrant ou le coffre ouverts et de ne pas laisser d’objets de valeur à l’intérieur et encore moins visibles depuis l’extérieur.

Elle recommande de garer le véhicule dans un endroit éclairé et non isolé et de privilégier le coffre pour ranger les achats et autres objets, selon un communiqué publié lundi.

nt, ats