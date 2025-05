La brigade canine de la Police cantonale vaudoise accueille trois nouveaux membres d'un coup: Fury, F'blood et Axo rejoignent les rangs pour une formation au poil !

Trois nouveaux collègues... qui ont du poil ! Nous sommes heureux de vous présenter nos nouvelles recrues à la brigade canine de la Police cantonale vaudoise !



Souhaitez la bienvenue à Fury, F'blood et Axo ! 🚓🐕‍🦺 pic.twitter.com/P7w2KU2FCY — Police vaudoise (@Policevaudoise) May 23, 2025

Sur X, la Police cantonale vaudoise annonce l'arrivée de trois nouveaux collègues pas tout à fait comme les autres. Il s'agit de trois boules de poil, baptisées Fury, F'blood et Axo. Les deux bergers allemands, F'blood et Fury sont frère et soeur. Quant à Axo, il s'agit d'un petit malinois, indique la police.

Pour les nouvelles recrues à quatre pattes, c'est une formation de deux ans qui s'amorce. Leur entraînement, qui s'apparente pour eux à un jeu, leur apprendra notamment l’obéissance, la quête d’objets, la recherche de personnes dans un bâtiment, le service de patrouille et la défense.

Ils devront aussi entrainer leur truffe pour détecter différents produits, comme des stupéfiants ou autres.

Et en la matière, les chiens sont d'un grand secours: comme l'indique la gendarmerie vaudoise sur son site internet: «il ne leur faut que 3 jours pour assimiler les odeurs des 50 produits répertoriés comme accélérateurs d’incendie. Mais il faut aussi leur apprendre à chercher 'sur commande' quelque chose de spécifique, puis à le désigner».

Souhaitons la bienvenue aux nouvelles recrues!