La police espère résoudre un meurtre vieux de 15 ans grâce à... un hologramme

Pour tenter de résoudre le meurtre non élucidé de Bernadette «Betty» Szabó, survenu il y a 15 ans alors qu'elle avait 19 ans, la police d'Amsterdam a recours à une méthode inédite: un hologramme grandeur nature de la jeune femme.

Voici à quoi Betty pourrait ressembler aujourd'hui. Polizei Amsterdam

Lea Oetiker

Il y a 15 ans, Betty Szabó, jeune travailleuse du sexe âgée de 19 ans, a été assassinée dans le célèbre quartier rouge d'Amsterdam. Malgré les années, la police n'a pas identifié son meurtrier.

Née en 1990 en Hongrie, Betty est arrivée à Amsterdam à 18 ans et a rapidement commencé à travailler comme travailleuse du sexe. Devenue mère peu après, son fils a été placé en famille d'accueil. «A son grand désespoir», selon les autorités.

Voici à quoi ressemblait Betty lorsqu'elle a été assassinée. Polizei Amsterdam

Seulement huit jours après avoir accouché, Betty a repris son activité professionnelle dans son studio. La nuit du 19 février 2009, deux de ses collègues ont remarqué son absence, ainsi que le silence inhabituel dans son espace. Peu après 1h du matin, elles ont découvert son corps. Betty gisait dans une mare de sang et avait poignardée à de multiples reprises.

L'affaire demeure non résolue. Une maison d'angle située à Korte Stormsteeg et Oudezijds Achterburgwal rend hommage à Betty, avec des vitrines et des écrans projetant des images de l'enquête et du crime.

Depuis peu, on y trouve également un hologramme grandeur nature de Betty. Assise sur un tabouret, elle affiche ses tatouages de dragon sur le torse et porte un jean court avec un haut noir à motifs jaunes. Ce dispositif, bien que ne ressemblant pas exactement à Betty par égard pour ses proches, invite les passants à fournir des informations.

«C'est la première fois que nous faisons une telle chose et, pour être honnête, nous sommes un peu nerveux», explique Benjamin van Gogh, coordinateur des enquêtes à Amsterdam. L'objectif est d'obtenir une forme de justice pour Betty en retrouvant son meurtrier.

🇳🇱 W amsterdamskiej Dzielnicy Czerwonych Latarni pojawił się naturalnej wielkości hologram Bernadett „Betty” Szabó — pracownicy seksualnej węgierskiego pochodzenia, która w 2009 r. (19 lat) została zamordowana przez nieznanych sprawców. Hologram ma pomóc w znalezieniu tropów. pic.twitter.com/niCpv5LC8U — Patryk Kulpok (@PKulpok) November 10, 2024

30'000 euros de récompense

Les enquêteurs espèrent que l'hologramme les aidera à élucider l'affaire. Une récompense de 30'000 euros est même offerte à toute personne apportant des informations.

Anne Dreijer-Heemskerk, de l'équipe Cold Case, s'exprime également sur l'affaire: «Betty a été assassinée dans l'un des quartiers les plus animés d'Amsterdam, peut-être même des Pays-Bas». Selon elle, il est presque impossible que personne n'ait vu, entendu ou remarqué quelque chose d'inhabituel à ce moment-là.