Trafic aérien La ponctualité des avions a augmenté en Suisse

ATS

27.8.2025 - 11:06

Le nombre de vols aiguillés dans le ciel suisse par Skyguide est à nouveau aussi élevé qu'avant la pandémie. Au premier semestre 2025, ils étaient 868'000 unités. Leur ponctualité a aussi augmenté, passant à 96% des vols.

Au premier semestre 2025, les contrôleurs aériens de Skyguide ont aiguillé à nouveau autant d'avions qu'avant la pandémie de coronavirus et la ponctualité des vols a passé de 94,6% à 96% au cours de l'année écoulée (archives).
Au premier semestre 2025, les contrôleurs aériens de Skyguide ont aiguillé à nouveau autant d'avions qu'avant la pandémie de coronavirus et la ponctualité des vols a passé de 94,6% à 96% au cours de l'année écoulée (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.08.2025, 11:06

27.08.2025, 11:34

Au premier semestre de l'an dernier, la part de vols ponctuels se situait à 94,6%. La plupart des retards enregistrés au cours des six premiers mois de l'année en cours étaient liés à la météo, indique Skyguide mercredi.

La société suisse de contrôle aérien a réalisé un bénéfice de 8 millions de francs au premier semestre. Elle se dit confiante de pouvoir rembourser à la Confédération, d'ici à 2029, un prêt de 250 millions perçu durant la pandémie de Covid-19.

Skyguide devrait avoir achevé en 2027 la structure programmatique du projet de numérisation «Virtual Center». Ce dernier sera autofinancé d'ici à son achèvement. En mai dernier, le Contrôle fédéral des finances tablait sur un bouclement du projet en 2031 au plus tôt et évoquait des «évolutions préoccupantes».

