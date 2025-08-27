  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Démographie – VS La population valaisanne continue d'augmenter

ATS

27.8.2025 - 12:27

La Ville de Sion reste depuis plusieurs années la ville la plus peuplée du canton du Valais (image d'illlustration).
La Ville de Sion reste depuis plusieurs années la ville la plus peuplée du canton du Valais (image d'illlustration).
ATS

La population résidant en Valais de manière permanente est de plus en plus nombreuse, a indiqué mercredi le Service cantonal de statistique et de péréquation (SSTP). Si ces chiffres de 2024 montrent une croissance ralentie depuis l'année précédente, celle-ci «reste soutenue».

Keystone-SDA

27.08.2025, 12:27

L'année dernière, la population résidante permanente a augmenté de 5444 personnes en Valais, portant le nombre de personnes vivant dans le canton à 371'288. Cette augmentation (+1,5%) est principalement due à l'immigration, la différence entre les naissances et les décès – appelée «solde naturel» – étant très faible.

«L'immigration se maintient à un niveau élevé et totalise 83% de la croissance démographique», détaille le SSTP. Exactement 7512 personnes sont arrivées de l'étranger, alors que 3294 ont accédé au statut de résident permanent après un séjour de plus d'une année dans le pays.

Le Service de statistique et de péréquation souligne que, parmi ces derniers, 435 personnes en provenance d'Ukraine sont détenteurs d'un permis S. À cet égard, l'année 2023 est une année record, puisque c'est à ce moment-là que les réfugiés ukrainiens titulaires du livret ont été comptés dans la population résidente permanente.

Baisse des arrivées en Valais

Il s'agit aussi de noter une baisse au niveau des mouvements intercantonaux. Les personnes arrivées d'autres cantons (5814) sont moins nombreuses depuis 2021, année record à ce niveau-là. Les départs sont, quant à eux, en hausse. Ils et elles ont été 4970 à quitter le canton.

Parallèlement, l'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), est au plus bas, avec 1,26 enfant par femme. Et cela, malgré les quelque 3000 naissances dans le canton en 2024. «La chute est nette ces trois dernières années», précise le SSTP.

Au niveau suisse, seuls les cantons de Schaffouse et de Fribourg ont vu leur population croître plus fortement que celle du Valais. Pour rappel, le pays a franchi la barre des neuf millions d'habitants en 2024.

Les plus lus

Des fonctionnaires provoquent la fureur de Donald Trump
Et si Paris prenait une décision radicale face au surtourisme ?
Immobilier et prévoyance: 7 erreurs qui coûtent cher à la retraite