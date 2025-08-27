La Ville de Sion reste depuis plusieurs années la ville la plus peuplée du canton du Valais (image d'illlustration). ATS

La population résidant en Valais de manière permanente est de plus en plus nombreuse, a indiqué mercredi le Service cantonal de statistique et de péréquation (SSTP). Si ces chiffres de 2024 montrent une croissance ralentie depuis l'année précédente, celle-ci «reste soutenue».

Keystone-SDA ATS

L'année dernière, la population résidante permanente a augmenté de 5444 personnes en Valais, portant le nombre de personnes vivant dans le canton à 371'288. Cette augmentation (+1,5%) est principalement due à l'immigration, la différence entre les naissances et les décès – appelée «solde naturel» – étant très faible.

«L'immigration se maintient à un niveau élevé et totalise 83% de la croissance démographique», détaille le SSTP. Exactement 7512 personnes sont arrivées de l'étranger, alors que 3294 ont accédé au statut de résident permanent après un séjour de plus d'une année dans le pays.

Le Service de statistique et de péréquation souligne que, parmi ces derniers, 435 personnes en provenance d'Ukraine sont détenteurs d'un permis S. À cet égard, l'année 2023 est une année record, puisque c'est à ce moment-là que les réfugiés ukrainiens titulaires du livret ont été comptés dans la population résidente permanente.

Baisse des arrivées en Valais

Il s'agit aussi de noter une baisse au niveau des mouvements intercantonaux. Les personnes arrivées d'autres cantons (5814) sont moins nombreuses depuis 2021, année record à ce niveau-là. Les départs sont, quant à eux, en hausse. Ils et elles ont été 4970 à quitter le canton.

Parallèlement, l'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), est au plus bas, avec 1,26 enfant par femme. Et cela, malgré les quelque 3000 naissances dans le canton en 2024. «La chute est nette ces trois dernières années», précise le SSTP.

Au niveau suisse, seuls les cantons de Schaffouse et de Fribourg ont vu leur population croître plus fortement que celle du Valais. Pour rappel, le pays a franchi la barre des neuf millions d'habitants en 2024.