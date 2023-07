Vevey fêtera le 1er août au bord du lac et sous la Grenette. Toute la population de la Ville d'images est invitée au traditionnel petit-déjeuner, ainsi qu'à un apéritif pour lancer les festivités. Animations musicales et rencontres sont également au menu.

Vevey fêtera le 1er août au bord du lac et à la Grenette (archives). ATS

Les festivités du 1er août débuteront le 31 juillet dès 16h00 sur le quai Perdonnet, où stands et animations musicales divertiront jusqu’à minuit au bord du lac. Le lendemain, et après la cérémonie du souvenir sur la terrasse Saint-Martin, place au petit déjeuner du 1er août, dès 8h30 et jusqu’à 11h00 sous la Grenette.

La cérémonie officielle s’y déroulera ensuite, animée par l’harmonie municipale La Lyre. Peu avant midi, le verre de l’amitié sera gracieusement servi devant l’Alimentarium. Les festivités se poursuivront ensuite jusqu’à 23h00 sur le quai.

A relever qu’en vue de l’organisation des prochaines fêtes nationales, les Veveysans auront la possibilité de faire part de leurs idées et envies en matière d’animations, compte-tenu que les feux d’artifice ne sont plus au budget de la Ville, ni souhaités pour des raisons écologiques. Deux boîtes à idées seront placées sous la Grenette et sur le quai Perdonnet à cet effet. Les suggestions peuvent également être transmises directement par courriel à manifestations@vevey.ch.

nt, ats