La porte-parole de Donald Trump pète les plombs devant les caméras !

Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche jeudi, un échange houleux s’est produit. La porte-parole de Donald Trump, Karoline Leavitt, a violemment tancé un journaliste.

A l’occasion d’un point presse à la Maison Blanche jeudi, la porte-parole de Donald Trump, Karoline Leavitt, a provoqué un tollé. La jeune femme de 28 ans a insulté un journaliste et l'a qualifié «d'activiste de gauche».

L'altercation a été déclenchée par une question de Niall Stanage, chroniqueur du portail politique américain «The Hill». Le journaliste a fait référence aux chiffres officiels selon lesquels 32 personnes sont mortes l'année dernière en détention dans les locaux du Service de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE). Il a en outre évoqué la mort de Renee Good, abattue début janvier lors d'une intervention de l'ICE.

Stanage a posé la question de savoir comment ces incidents étaient compatibles avec les déclarations du gouvernement selon lesquelles l'ICE agissait «correctement» et de manière professionnelle.

«Activiste de gauche»

Karoline Leavitt a réagi de manière inhabituellement vive. Au lieu de répondre aux chiffres, elle a attaqué personnellement le journaliste. Selon elle, il ne s'agit pas d'un reporter neutre, mais d'un «activiste de gauche» qui se fait passer pour un représentant des médias. Des personnes comme lui «ne devraient même pas être assises à cette place», a déclaré la porte-parole devant les caméras.

Leavitt a aussi reproché à Stanage de ne pas parler des crimes violents commis par des «immigrants illégaux» mais de constamment critiquer l’ICE. La native du New Hampshire a également fait référence à plusieurs cas dans lesquels des citoyens américains ont été tués par des immigrés.

Enfin, Leavitt a terminé son attaque contre le journaliste par ces mots : «Honte aux gens comme vous dans les médias, qui ont une vision tordue et biaisée et qui prétendent être de vrais journalistes honnêtes.»