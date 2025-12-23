La Poste française est victime d'une cyberattaque depuis lundi, perturbant ses services en ligne et la distribution des colis, à la veille de Noël. Selon le ministre de l'Economie Roland Lescure, les perturbations liées à cet acte criminel ont «baissé en intensité» mardi.

PARIS - APRIL 11, 2021: Embleme of La Poste postbox in Paris, France. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Cette cyberattaque intervient au début de la semaine des fêtes de Noël, période la plus dense pour La Poste. Sur les deux derniers mois de l'année, elle trie et distribue 180 millions de colis.

La cyberattaque a été qualifiée de «déni de service» par La Poste, consistant à surcharger des sites web et des applications par des requêtes ciblées de telle sorte qu'ils ne soient plus accessibles.

Les paiements en ligne de La Banque Postale ne restent possibles qu'avec une authentification par SMS, a expliqué lundi La Poste, précisant que la distribution du courrier et des colis était aussi affectée.

Pas de pertes de données personnelles

La cyberattaque «a baissé en intensité mais ça reste une cyberattaque qui se poursuit», a précisé le ministre mardi sur les stations BFMTV/RMC. M. Lescure a ajouté qu'«aucune donnée personnelle n'(avait) été aspirée».

La Poste a confirmé de son côté à l'AFP que l'«attaque» était «toujours en cours». «Si vous avez demandé un colis pour Noël, vous n'avez pas aujourd'hui les moyens d'aller voir sur le site où il en est, mais le colis, lui, est en train d'arriver», a souligné le ministre. «La priorité des priorités» est «de faire en sorte que les colis arrivent à temps pour Noël».