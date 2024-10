La Poste va fermer 170 filiales en Suisse: découvrez si votre bureau est concerné

Lors de toutes ces centralisations, ( écoles services communaux, poste,etc...)Est-ce qu'une fois on tiendra compte du coût (financier, environnemental, et de multiples coûts cachés) des milliards de kilomètres rajoutés au fil des ans de tout ces services qui s'éloignent toujours plus du public. À propos de l'école j'y suis toujours allé à pied ou en vélo, jusqu'à 4 fois 12 km par jour. Je n'ai aucun souvenir de problème de surpoids dans notre collège.

Cernunnos

La Confédération abandonne toutes les régies d'état qui sont pourtant un service public dépendant de nos impôts. Ces ex-régies d'état abandonnent bientôt toutes les tâches propres à leurs activités et régressent leur implantation nationale. Est-ce que le terme "régal des postes" dit encore quelque chose au CEO de la Poste Suisse ? Non, je ne pense pas. Par contre les hauts cadres & PDG du CEO obtiennent de mirobolants salaires et augmentations au fur et à mesure que la Poste Suisse et ses activités rétrécissent comme peau de chagrin. Ces beaux messieurs du CEO oublient juste une chose: "être au service de la population". Sans population, plus de millions pour la direction !