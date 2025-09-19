Moins de quatre mois après l'effondrement du glacier du Birch, la commune de Blatten a donné un premier coup de pelle en vue de la construction d'un nouveau village. L'acte symbolique a eu lieu sur les éboulis qui recouvrent les anciennes constructions.

Un geste symbolique a lancé les travaux du projet "Blatten 2030." ATS

Keystone-SDA ATS

«Un Blatten sans Lötschental ou un Lötschental sans Blatten n'est pas une option», a une nouvelle fois exprimé le président de la commune, Matthias Bellwald, à l'occasion d'une petite cérémonie, vendredi matin.

Une semaine après l'acceptation d'un décret en faveur de ses administrés et des entreprises oeuvrant prioritairement dans la commune, Matthias Bellwald a tenu à lancer concrètement le projet de reconstruction de son village, dans le cadre du projet «Blatten 2030», «dans le lieu où nous voulons construire notre avenir.» La future carte des dangers permettra de définir les zones où une reconstruction sera possible.

Des retours espérés dès 2028

Si diverses habitations verront le jour dans les hameaux existants (Eisten et Weissenried), le Conseil municipal tient à reconstruire une partie de la localité, là où elle a disparu. Il s'agirait d'y élever une église et d'y recréer une place du village.

Diverses maisons verront également le jour. «Le but est que les premiers habitants puissent revenir chez eux fin 2028 et la majorité des autres, en 2029», résume Matthias Bellwald. «L'actuel lac qui s'est formé va finir par disparaître» et le terrain devenir de plus en plus sécurisé.

«Ce premier coup de pelle est prioritairement une action pour les habitants de Blatten qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas quitter leurs montagnes. Il est important de leur montrer que nous avons un projet de reconstruction et une vision», a encore précisé le président de la commune haut-valaisanne.