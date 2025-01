La présentatrice météo Catherine Laborde, figure populaire de TF1, est morte

La présentatrice météo Catherine Laborde, figure populaire de TF1 entre 1988 et 2017 qui souffrait d'une maladie neurodégénérative depuis 2014, est décédée mardi à 73 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.

Catherine Laborde, ex-présentatrice météo, est morte à l'âge de 73 ans pic.twitter.com/PI3LU0dLlx — BFMTV (@BFMTV) January 28, 2025

AFP Gregoire Galley

«Tu es partie sereinement dans ta maison de l'île d'Yeu que tu aimais tant», a déclaré sa soeur, la journaliste Françoise Laborde, dans un message transmis à l'AFP.

«Geneviève et moi étions avec toi la semaine dernière, pour des rires entre sœurs», et «tu nous as fait cet immense cadeau de nous offrir des derniers moments de conscience et de lucidité», a-t-elle ajouté.

Voix à la fois douce et gouailleuse, cheveux bruns coupés courts, sourire solaire, Catherine Laborde a incarné la météo sur la chaîne privée la plus puissante d'Europe pendant près de 30 ans.

Un rôle qu'elle a partagé avec d'autres figures très populaires comme Michel Cardoze, Alain Gillot-Pétré ou Évelyne Dhéliat, jusqu'à son dernier bulletin, présenté le 1er janvier 2017, d'un «commun accord» avec TF1, selon la chaîne.

«Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez ? Moi non. Je vous aime», avait-elle lancé, très émue, aux téléspectateurs ignorant tout de son état de santé.

«Amour malade»

L'année suivante, elle avait révélé souffrir d'une maladie neurodégénérative découverte dès 2014, dans son livre «Trembler». Alors qu'on pensait d'abord à Parkinson, le diagnostic final a pointé une maladie proche, la démence à corps de Lewy, qui a également des caractéristiques communes avec Alzheimer.

Née le 8 mai 1951 et formée au Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, après une maîtrise d'anglais, Catherine Laborde a débuté sur scène au début des années 1970 à Paris en apparaissant dans une pièce de Louis-Ferdinand Céline, «L'Église».

Elle a ensuite enchaîné de petits rôles au cinéma, notamment sous la direction de Jean-Charles Tacchella, dans «Cousin Cousine», «Il y a longtemps que je t'aime» et «Croque la vie».

Cette mère de deux filles a également publié plusieurs ouvrages, dont deux abordant sans détour le libertinage et l'infidélité, co-écrits avec son conjoint Thomas Stern. En 2020, les deux époux avaient cosigné le livre «Amour malade», pour raconter leur combat.