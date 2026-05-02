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Découvrez la photo La princesse Charlotte fête ses 11 ans – Tout le portrait de son père !

ai-scrape

2.5.2026 - 14:11

Sourire éclatant, look chic et décontracté et air épanoui: pour l'anniversaire de leur fille, les Princes de Galles ont opté pour une douce photo prise en Cornouailles.

Rédaction blue News

02.05.2026, 14:11

02.05.2026, 15:30

Charlotte grandit. Et elle le fait au vu et au su de tous. Pour son onzième anniversaire, le prince William et Kate Middleton ont décidé de partager un nouveau portrait de leur fille sur les réseaux sociaux, offrant ainsi aux fans de la famille royale une image tendre de la jeune princesse.

Sur le cliché, Charlotte pose en plein air, entourée d'un champ de marguerites dans la campagne des Cornouailles. Elle sourit naturellement à l'appareil photo, ce qui est loin de l'image de la petite fille que l'on a pu voir ces dernières années.

Elle porte un pull rayé rouge et noir sur une chemise bleue, associé à un jean foncé : simple, élégant, parfaitement royal.

La ressemblance avec William

Comme le rapporte Vanity Fair, la photo a été prise par Matt Porteous à Pâques, selon une coutume désormais chère à la famille royale britannique.

Elle a été publiée par les profils officiels du prince et de la princesse de Galles, accompagnée d'un court et affectueux message: "«Nous souhaitons à Charlotte un très joyeux 11e anniversaire"».

Et, comme toujours lorsqu'un nouveau portrait des enfants de William et Kate apparaît, les commentaires ne se sont pas fait attendre. De nombreux fans ont immédiatement remarqué une ressemblance de plus en plus frappante avec le papa William.

Beaucoup de joie pour les membres de la famille royale

Pour les princes de Galles, cette période est riche en anniversaires. D'abord les 15 ans de mariage de William et Kate, puis l'anniversaire de Louis le 23 avril, et maintenant celui de Charlotte.

Née le 2 mai 2015 dans l'aile Lindo de l'hôpital St Mary à Paddington, à Londres, la princesse porte un prénom lourd de sens : Charlotte Elizabeth Diana. Un hommage familial qui rappelle le roi Charles, la reine Élisabeth II et Diana, la mère de William.

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