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Norvège La princesse héritière a subi une transplantation réussie

ATS

17.6.2026 - 10:49

La princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, atteinte d'une grave maladie pulmonaire, a subi une transplantation «réussie» des poumons, a annoncé mercredi le Palais royal.

Mette Marit, la princesse héritière de Norvège, a subi une transplantation réussie des poumons (Archives).
Mette Marit, la princesse héritière de Norvège, a subi une transplantation réussie des poumons (Archives).
ATS

Keystone-SDA

17.06.2026, 10:49

17.06.2026, 11:38

«La transplantation pulmonaire a jusqu'à présent été une réussite», a déclaré Arnt Fiane, chef de service au département de chirurgie thoracique de l'Hôpital national à Oslo, cité dans un communiqué du Palais.

La princesse de 52 ans a été diagnostiquée en 2018 d'une rare forme de fibrose pulmonaire, maladie qui provoque des gênes respiratoires et qui peut nécessiter une délicate transplantation quand les médecins estiment que le malade n'a plus qu'un à deux ans à vivre sans une telle intervention.

L'état de santé de Mette-Marit s'est nettement détérioré ces derniers temps et l'a obligée à alléger ses engagements officiels. Ses médecins avaient annoncé le 5 juin qu'elle avait été placée sur une liste d'attente en vue d'une transplantation, une opération de dernier recours.

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Encore des semaines à l'hôpital

«Nous sommes très heureux que tout se soit bien passé jusque-là», a dit Are Holm, chef de service au service de pneumologie de l'Hôpital national.

«Comme pour tous les autres patients récemment greffés, la princesse héritière restera hospitalisée (...) pendant plusieurs semaines. Il s'agit d'une procédure standard destinée à ajuster les médicaments, gérer d'éventuelles complications et assurer la rééducation», a-t-il ajouté.

Son époux, le prince héritier Haakon, appelé à devenir un jour roi de Norvège, va alléger son programme d'activités pour être auprès d'elle durant cette période, a précisé le Palais.

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