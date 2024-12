Après une année douloureuse marquée par son cancer, la princesse Kate a assisté vendredi en famille au traditionnel concert de chants de Noël à l'abbaye de Westminster. Elle a dédié la cérémonie à tous ceux «qui ont traversé des moments difficiles».

Depuis l'annonce de la fin de sa chimiothérapie en septembre, la princesse de Galles a très progressivement repris ses engagements officiels. AFP

ATS

Kate, 42 ans, est apparue radieuse, dans un long manteau rouge de la créatrice britannique Sarah Burton pour Alexander McQueen qui couvrait une longue jupe écossaise. Son époux William, prince héritier du trône, est arrivé accompagné de leurs trois enfants, George, 11 ans, Charlotte, 9 ans et Louis, 6 ans.

Quelque 1.600 personnes, choisies pour leur soutien à autrui, avaient été invitées à cette célébration à Londres, qui sera retransmise sur la chaîne de télévision ITV1 le soir du réveillon de Noël.

«Le concert de cette année offre un moment pour réfléchir à l'importance de l'amour et de l'empathie, et à quel point nous avons besoin les uns des autres, en particulier dans les moments les plus difficiles de notre vie», a indiqué le palais de Kensington.

Depuis l'annonce de la fin de sa chimiothérapie en septembre, la princesse de Galles a très progressivement repris ses engagements officiels, participant à des commémorations militaires en novembre et à la visite d'Etat de l'émir du Qatar au Royaume-Uni cette semaine.

Des membres de la famille royale, des célébrités mais aussi des bénévoles et des personnes «qui ont traversé des moments difficiles cette année» figuraient sur la liste des invités. Les familles des trois fillettes tuées en juillet dans une attaque au couteau à Southport (nord-ouest de l'Angleterre) étaient présentes selon la BBC.

Tout comme l'ancien cycliste britannique Chris Hoy, qui a révélé être atteint d'un cancer incurable en octobre.

Parmi les autres invités, des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, ou encore Olivia Bowditch, 18 ans, bénévole pour une organisation caritative qui envoie des lettres à des personnes isolées, atteintes de cancer.

