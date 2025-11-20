  1. Clients Privés
Vaccins et autisme La principale agence sanitaire des Etats-Unis promeut une fausse théorie

ATS

20.11.2025 - 18:37

La principale agence sanitaire des Etats-Unis relaie désormais une fausse théorie sur les liens supposés entre les vaccins et l'autisme. Un revirement impulsé par le ministre de la Santé de Donald Trump qui a été largement condamné jeudi par les médecins et experts.

Selon Robert Kennedy Jr (à gauche) et Donald Trump, il existe des liens entre les vaccins et l'autisme.
Selon Robert Kennedy Jr (à gauche) et Donald Trump, il existe des liens entre les vaccins et l’autisme.
ats

Keystone-SDA

20.11.2025, 18:37

Dans une mise à jour de son site internet survenue dans la soirée de mercredi, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont radicalement changé leur réponse aux rumeurs sur un lien éventuel entre les vaccinations infantiles et le trouble du neurodéveloppement du spectre de l'autisme.

Jusqu'ici, l'agence rappelait que nombre d'études ont «démontré qu'il n'existe aucun lien entre la vaccination et le développement d'un trouble du spectre autistique», une conclusion identique à celle des plus grandes instances sanitaires et scientifiques américaines ou mondiales comme l'OMS.

Jeudi, ce texte a été en grande partie remplacé par des éléments de langage reprenant ceux du ministre de la Santé Robert Kennedy Jr, lequel relaye depuis des années des théories du complot sur les vaccins contre le Covid-19 comme sur de prétendus liens entre vaccination et autisme.

L'agence stipule désormais que son précédent démenti n'était «pas fondé sur des preuves» et accuse les autorités sanitaires d'avoir ignoré les études soutenant un tel lien.

Autisme. Propos chocs : Donald Trump persiste et signe

AutismePropos chocs : Donald Trump persiste et signe

Aucun lien

Le site de la CDC peut cependant prêter à une certaine confusion car y perdurait jeudi une mention, certes unique, au fait que «les vaccins ne causent pas l'autisme», conséquence d'une injonction émise par un parlementaire en désaccord avec le message de l'administration de Trump sur les vaccins.

Des années de recherche ont démontré qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les vaccinations et l'autisme ou d'autres troubles du développement neurologique. La fausse théorie liant le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à l'autisme provient d'une étude truquée publiée en 1998, retirée depuis, et dont les résultats ont été maintes fois démentis par des travaux postérieurs.

Des associations de soignants et de chercheurs ainsi que d'anciens employés des CDC ont dénoncé le revirement. «Ne faites pas confiance à cette agence», a ainsi déclaré sur X Demetre Daskalakis, ancien haut fonctionnaire des CDC ayant démissionné à l'été en dénonçant l'instrumentalisation politique croissante de l'agence.

«Plus de 40 études de grande qualité» ont été menées depuis 1998 «sur plus de 5,6 millions de personnes», a rappellé Susan Kressly, présidente de l'Académie américaine de pédiatrie dans un communiqué.

Et d'insister: «la conclusion est claire et sans ambiguïté: il n'existe aucun lien entre les vaccins et l'autisme. Quiconque répète ce mythe nuisible est mal informé ou cherche intentionnellement à induire les parents en erreur».

«Irresponsable et potentiellement dangereux». Trump fait un lien risqué entre autisme et paracétamol

«Irresponsable et potentiellement dangereux»Trump fait un lien risqué entre autisme et paracétamol

