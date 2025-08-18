  1. Clients Privés
Greta Thunberg en première ligne La principale raffinerie norvégienne bloquée par des écologistes

ATS

18.8.2025 - 12:40

Environ 200 militants écologistes, dont la Suédoise Greta Thunberg, ont bloqué lundi la plus importante raffinerie de Norvège. Ils réclament que ce pays scandinave mette fin à son industrie pétrolière et gazière, selon les organisateurs et la police.

Greta Thunberg fait partie des activistes qui bloque lundi la principale raffinerie du pays.
Greta Thunberg fait partie des activistes qui bloque lundi la principale raffinerie du pays.
ATS

Keystone-SDA

18.08.2025, 12:40

18.08.2025, 13:02

Des militants d'Extinction Rebellion se sont assis sur la route, bloquant l'accès à la raffinerie de Mongstad, à Bergen, sur la côte sud-ouest de la Norvège, tandis qu'un groupe de kayaks et de bateaux à voile bloquaient l'entrée portuaire.

«Nous sommes ici parce qu'il est parfaitement clair qu'il n'y a pas d'avenir dans le pétrole. Les énergies fossiles mènent à la mort et à la destruction», a déclaré Greta Thunberg dans un communiqué, ajoutant que les producteurs de pétrole comme la Norvège «ont du sang sur les mains». En émettant des gaz à effet de serre, les combustibles fossiles alimentent le réchauffement climatique.

«La plus grande tentative jamais réalisée». Greta Thunberg et d'autres militants partiront de nouveau pour Gaza

«La plus grande tentative jamais réalisée»Greta Thunberg et d'autres militants partiront de nouveau pour Gaza

La police a indiqué être sur place depuis 09h00 et surveiller la situation, les militants annonçant de leur côté prévoir de poursuivre leur mouvement toute la semaine en Norvège via une série de manifestations.

Plan de sortie

La raffinerie de Mongstad est propriété du géant pétrolier Equinor, majoritairement détenu par l'Etat norvégien. Les militants réclament aux dirigeants norvégiens un «plan de sortie du pétrole et du gaz».

La Norvège est régulièrement critiquée pour son secteur pétrolier et gazier, matières premières dont elle est le premier producteur européen. Oslo rappelle que ce secteur est source d'emplois et de savoir-faire et souligne l'importance de garantir une fourniture stable d'énergie en Europe.

Equinor a annoncé prévoir de maintenir d'ici 2035 une production de pétrole stable à 1,2 million de barils par jour et une production de gaz de 40 milliards de mètres cubes annuels.

