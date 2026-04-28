La procédure visant Gulnara Karimova est classée (archives) ATS

Le Tribunal pénal fédéral a décidé mardi de classer la procédure visant Gulnara Karimova. Un empêchement durable de procéder est en cause: la fille de l'ancien président de l'Ouzbekistan ne peut pas quitter le pays avant que la prescription ne soit acquise.