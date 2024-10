L'entreprise familiale suisse Sigvaris supprime 140 postes en Suisse orientale. Des mutations internes et des départs à la retraite devraient atténuer les effets.

Quelque 140 postes vont être supprimés en Suisse. Sigvaris

Sven Ziegler

Sigvaris, l'un des principaux fabricants de bas de contention, prévoit de supprimer jusqu'à 140 emplois en Suisse orientale. Une partie de la production et de la logistique sera transférée dans d'autres pays européens. C'est ce que rapporte le «Tagblatt».

Les suppressions de postes sur les sites de Wittenbach et de Saint-Gall seront effectuées progressivement à partir de 2025 et jusqu'en 2026, des mutations internes et des départs à la retraite devant atténuer les effets. Dans le monde entier, l'entreprise vieille de 160 ans emploie environ 1600 personnes.

Malgré les suppressions, le management global sera transféré de Winterthur à Saint-Gall afin de garantir la compétitivité et de préserver le site. De plus, des productions spéciales continueront d'être réalisées en Suisse, selon le «Tagblatt» de la part de l'entreprise. Il n'a toutefois pas été répondu à d'autres questions.

Encore un chiffre d'affaires record en 2018

Sigvaris cite dans ses raisons des facteurs connus: une pression considérable sur les prix, des coûts de production en hausse et la force du franc, dont souffrent les exportations.

En 2018 encore, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires record. Sigvaris vend ses produits dans plus de 70 pays.

En l'espace de quelques heures, Sigvaris est déjà la deuxième entreprise suisse de grande tradition à délocaliser des postes à l'étranger. Mardi, on apprenait déjà que Hoffmann Neopac transférait trois bonnes douzaines d'emplois du lac de Thoune vers les Pays-Bas.

Le fabricant de boîtes traditionnel souffre, selon ses propres dires, du franc fort. Il a en outre perdu d'importants clients suisses. 37 postes à temps plein seront supprimés dans la branche métal et trois lignes de production seront déplacées.